ELEIÇÕES
Lira entra na disputa ao Senado e deixa em aberto apoio ao Planalto
Posição do deputado mude mudar rumos das eleições em Alagoas
Por Ane Catarine
O anúncio da pré-candidatura do deputado federal e ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL) ao Senado por Alagoas, feito na noite de quarta-feira, 11, elevou a expectativa sobre qual será seu posicionamento na disputa pela Presidência da República.
O movimento ganha peso diante da perspectiva de que Lira enfrente o senador Renan Calheiros (MDB-AL), que deve buscar a reeleição com apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Lira apoiou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas últimas eleições, mas mantém boa relação com Lula.
A expectativa, no entanto, é de que uma decisão não seja anunciada tão cedo.
Segundo informações da CNN, interlocutores avaliam que ainda há tempo para essa definição e veem como incerto um eventual apoio de Lira ao senador e pré-candidato ao Planalto Flávio Bolsonaro (PL-RJ).
Caso Lira opte por se alinhar a Lula, o Palácio do Planalto poderá ter dois rivais históricos na mesma base de apoio em Alagoas.
