Lira entra na disputa ao Senado e deixa em aberto apoio ao Planalto

Deputado federal Arthur Lira - Foto: Sergio Lima / AFP

O anúncio da pré-candidatura do deputado federal e ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL) ao Senado por Alagoas, feito na noite de quarta-feira, 11, elevou a expectativa sobre qual será seu posicionamento na disputa pela Presidência da República.

O movimento ganha peso diante da perspectiva de que Lira enfrente o senador Renan Calheiros (MDB-AL), que deve buscar a reeleição com apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Lira apoiou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas últimas eleições, mas mantém boa relação com Lula.

A expectativa, no entanto, é de que uma decisão não seja anunciada tão cedo.

Segundo informações da CNN, interlocutores avaliam que ainda há tempo para essa definição e veem como incerto um eventual apoio de Lira ao senador e pré-candidato ao Planalto Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Caso Lira opte por se alinhar a Lula, o Palácio do Planalto poderá ter dois rivais históricos na mesma base de apoio em Alagoas.