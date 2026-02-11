SAÚDE
Lula passa por procedimento para tratar lesão na cabeça
Entenda qual procedimento o presidente foi submetido
Por Gabriela Araújo
Siga o A TARDE no Google
O presidente Lula (PT) passou por um procedimento médico, em São Paulo, para tratar uma pequena lesão no couro cabeludo. O hospital onde foi realizado o tratamento, até o momento, não foi informado.
O chefe do Palácio do Planalto foi submetido a uma cauterização para retirada de um excesso de pele na região da cabeça, de acordo com informação da coluna Milena Teixeira, do portal Metrópoles.
O procedimento, realizado em uma clínica dermatológica, no último domingo, 9, durou pouco mais de um minuto.
Leia Também:
Segundo a colunista, o presidente apareceu na manhã desta quarta-feira, 11, com um pequeno machucado na cabeça durante cerimônia no Planalto.
Cirurgia
Em outubro de 2024, o presidente Lula (PT) foi submetido a uma cirurgia na cabeça após sofrer uma queda no banheiro do Palácio da Alvorada, residência oficial do mandatário.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes