SAÚDE

Lula passa por procedimento para tratar lesão na cabeça

Entenda qual procedimento o presidente foi submetido

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

11/02/2026 - 13:38 h

Presidente do Brasil, Lula (PT)
Presidente do Brasil, Lula (PT) -

O presidente Lula (PT) passou por um procedimento médico, em São Paulo, para tratar uma pequena lesão no couro cabeludo. O hospital onde foi realizado o tratamento, até o momento, não foi informado.

O chefe do Palácio do Planalto foi submetido a uma cauterização para retirada de um excesso de pele na região da cabeça, de acordo com informação da coluna Milena Teixeira, do portal Metrópoles.

O procedimento, realizado em uma clínica dermatológica, no último domingo, 9, durou pouco mais de um minuto.

Segundo a colunista, o presidente apareceu na manhã desta quarta-feira, 11, com um pequeno machucado na cabeça durante cerimônia no Planalto.

Cirurgia

Em outubro de 2024, o presidente Lula (PT) foi submetido a uma cirurgia na cabeça após sofrer uma queda no banheiro do Palácio da Alvorada, residência oficial do mandatário.

Lula PT Saúde

