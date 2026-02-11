Menu
Vídeo: Janja puxa orelha de Lula após selfie com mulher em evento do PT

Reação da primeira-dama viralizou nas redes sociais

Ane Catarine

Por Ane Catarine

11/02/2026 - 9:52 h | Atualizada em 11/02/2026 - 10:04

Lula na selfie com Manuella Tyler, antes de climão com Janja
Lula na selfie com Manuella Tyler, antes de climão com Janja

Uma cirurgia recente de catarata no olho esquerdo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria motivado um “puxão de orelha” da primeira-dama Janja da Silva durante a comemoração dos 46 anos do PT, realizada no último sábado, 7, no Trapiche Barnabé, em Salvador.

A repreensão ocorreu logo após Lula tirar uma selfie com uma mulher no palanque do evento.

O momento foi registrado na transmissão oficial do partido, mas viralizou apenas na terça-feira, 10, depois que o influenciador digital Velloso, conhecido por vídeos de leitura labial, publicou um conteúdo apontando o motivo da reação.

Nas imagens, Lula conversa e posa para uma foto com uma mulher identificada como Manuella Tyler. Após o registro e o retorno ao assento, Janja se dirige ao presidente com gestos que indicam reprovação.

PT leva bloco de carnaval às ruas de olho na reeleição de Lula
Lula usa aniversário do PT na Bahia para comparar legados na Saúde e Educação
Com festa em Salvador, Lula e PT mostram força total para eleição
Presidente do PT exalta legado de Jerônimo na Bahia: "Nos honra"

Segundo a interpretação divulgada pelo influenciador, a primeira-dama teria dito: “Pois é, mas não pode tirar por conta da cirurgia […] Amor, não pode tirar por causa do seu olho. Você sabe que é por causa do teu olho”.

Veja:

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por VELLOSO (@vellosogg)

O vídeo da transmissão também mostra Janja observando a mulher antes de gesticular em direção a Lula, logo após a saída dela do palanque.

janja Lula Política PT Salvador

