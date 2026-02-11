SEM FOTOS
Vídeo: Janja puxa orelha de Lula após selfie com mulher em evento do PT
Reação da primeira-dama viralizou nas redes sociais
Por Ane Catarine
Uma cirurgia recente de catarata no olho esquerdo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria motivado um “puxão de orelha” da primeira-dama Janja da Silva durante a comemoração dos 46 anos do PT, realizada no último sábado, 7, no Trapiche Barnabé, em Salvador.
A repreensão ocorreu logo após Lula tirar uma selfie com uma mulher no palanque do evento.
O momento foi registrado na transmissão oficial do partido, mas viralizou apenas na terça-feira, 10, depois que o influenciador digital Velloso, conhecido por vídeos de leitura labial, publicou um conteúdo apontando o motivo da reação.
Nas imagens, Lula conversa e posa para uma foto com uma mulher identificada como Manuella Tyler. Após o registro e o retorno ao assento, Janja se dirige ao presidente com gestos que indicam reprovação.
Segundo a interpretação divulgada pelo influenciador, a primeira-dama teria dito: “Pois é, mas não pode tirar por conta da cirurgia […] Amor, não pode tirar por causa do seu olho. Você sabe que é por causa do teu olho”.
O vídeo da transmissão também mostra Janja observando a mulher antes de gesticular em direção a Lula, logo após a saída dela do palanque.
