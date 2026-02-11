Vídeo: Janja puxa orelha de Lula após selfie com mulher em evento do PT

Siga o A TARDE no Google

Lula na selfie com Manuella Tyler, antes de climão com Janja - Foto: Flickr | GOVBA

Uma cirurgia recente de catarata no olho esquerdo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria motivado um “puxão de orelha” da primeira-dama Janja da Silva durante a comemoração dos 46 anos do PT, realizada no último sábado, 7, no Trapiche Barnabé, em Salvador.

A repreensão ocorreu logo após Lula tirar uma selfie com uma mulher no palanque do evento.

O momento foi registrado na transmissão oficial do partido, mas viralizou apenas na terça-feira, 10, depois que o influenciador digital Velloso, conhecido por vídeos de leitura labial, publicou um conteúdo apontando o motivo da reação.

Nas imagens, Lula conversa e posa para uma foto com uma mulher identificada como Manuella Tyler. Após o registro e o retorno ao assento, Janja se dirige ao presidente com gestos que indicam reprovação.

Segundo a interpretação divulgada pelo influenciador, a primeira-dama teria dito: “Pois é, mas não pode tirar por conta da cirurgia […] Amor, não pode tirar por causa do seu olho. Você sabe que é por causa do teu olho”.

O vídeo da transmissão também mostra Janja observando a mulher antes de gesticular em direção a Lula, logo após a saída dela do palanque.