ELEIÇÕES 2026

Ex-ator da Globo surpreende ao sugerir vice para Lula

Em postagem, ele disse que formação de chapa deixaria Lula com dois herdeiros para 2030

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

11/02/2026 - 11:34 h

Presidente Lula
Presidente Lula -

O ex-ator da Globo, José de Abreu, que lançou recentemente sua pré-candidatura a deputado federal pelo PT, fez uma previsão ousada sobre como deve ser composta a chapa petista para as eleições de outubro deste ano.

Em uma postagem em seu perfil no X (antigo Twiiter), ele afirmou que o vice de Lula (PT) deveria ser o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino.

Sobre o então ocupante do posto, Geraldo Alckmin (PSB), o destino do pessebista, conforme o artista, deveria ser a disputa ao governo de São Paulo contra Tarcísio de Freitas (Republicanos), atual ocupante do cargo.

Para o Senado, José de Abreu crê que os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento, Simone Tebet, devam concorrer ao Senado, também pelo estado de São Paulo.

"Seria um sonho? Teríamos dois candidatos para 2030. E Lula deixaria, sim, dois herdeiros", escreveu José de Abreu.

Lula deve repetir estratégia de 2006 sobre definição de vice

O presidente Lula (PT) deve adotar, neste 2026, a mesma estratégia adotada há exatos 20 anos, quando tentou a reeleição pela primeira vez à Presidência da República: a definição da vice ficar para a última hora.

A aposta é dos próprios petistas que conhecem o estilo do chefe do Executivo federal. Em 2006, ele anunciou José Alencar novamente com vice apenas no final de junho, às vésperas da convenção.

No fim das contas, os interlocutores avaliam que ele deve confirmar mesmo Geraldo Alckmin (PSB) na chapa.

x