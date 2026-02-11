Lula deve repetir estratégia de 2006 sobre definição de vice

Lula e Geraldo Alckmin em Salvador - Foto: Uendel Galter | AG. A TARDE

O presidente Lula (PT) deve adotar, neste 2026, a mesma estratégia adotada há exatos 20 anos, quando tentou a reeleição pela primeira vez à Presidência da República: a definição da vice ficar para a última hora.

A aposta é dos próprios petistas que conhecem o estilo do chefe do Executivo federal. Em 2006, ele anunciou José Alencar novamente com vice apenas no final de junho, às vésperas da convenção.

Desta vez, de acordo com a coluna Painel, da Folha, antes de bater o martelo, Lula vai tentar atrair — ao menos em parte — partidos de centro como MDB, PSD, Republicanos e a federação União-PP.

Mas no fim das contas, os mesmos interlocutores avaliam que ele deve confirmar mesmo Geraldo Alckmin (PSB) na chapa.

Porém, na semana passada, Lula disse em entrevista ao UOL que Alckmin tem um papel a cumprir em São Paulo na eleição. A declaração alimentou as especulações de que ele irá procurar um nome de outro partido.

