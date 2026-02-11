Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ELEIÇÕES

Lula deve repetir estratégia de 2006 sobre definição de vice

Em entrevistas, presidente já sinalizou que o seu atual vice, Geraldo Alckmin, tem papel a cumprir em SP

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

11/02/2026 - 10:36 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Lula e Geraldo Alckmin em Salvador
Lula e Geraldo Alckmin em Salvador -

O presidente Lula (PT) deve adotar, neste 2026, a mesma estratégia adotada há exatos 20 anos, quando tentou a reeleição pela primeira vez à Presidência da República: a definição da vice ficar para a última hora.

A aposta é dos próprios petistas que conhecem o estilo do chefe do Executivo federal. Em 2006, ele anunciou José Alencar novamente com vice apenas no final de junho, às vésperas da convenção.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Desta vez, de acordo com a coluna Painel, da Folha, antes de bater o martelo, Lula vai tentar atrair — ao menos em parte — partidos de centro como MDB, PSD, Republicanos e a federação União-PP.

Leia Também:

Vídeo: Janja puxa orelha de Lula após selfie com mulher em evento do PT
Pacote de R$ 4,6 bilhões do Governo Lula vai modernizar 11 aeroportos do Brasil
Lula terá acesso a dois camarotes vip's para curtir o Carnaval
Novo acusa Lula de propaganda eleitoral antecipada no Carnaval

Mas no fim das contas, os mesmos interlocutores avaliam que ele deve confirmar mesmo Geraldo Alckmin (PSB) na chapa.

Porém, na semana passada, Lula disse em entrevista ao UOL que Alckmin tem um papel a cumprir em São Paulo na eleição. A declaração alimentou as especulações de que ele irá procurar um nome de outro partido.

Lula terá acesso a dois camarotes vip's para curtir o Carnaval

Com uma agenda extensa para o Carnaval, o presidente Lula (PT) vai ter acesso a espaços exclusivos para curtir a folia de Momo. No Rio de Janeiro, o mandatário ganhou do prefeito Eduardo Paes (PSD) dois camarotes para assistir ao desfile das escolas de samba do grupo Especial.

O petista estará na Marquês de Sapucaí no próximo domingo, 15, onde vai acompanhar a apresentação da Acadêmicos de Niterói, que fará uma homenagem à trajetória de vida de Lula. O enredo será “Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

eleições 2026 Geraldo Alckmin Lula

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Lula e Geraldo Alckmin em Salvador
Play

Com Jerônimo, Ivete e autoridades: Rotondano assume Tribunal baiano

Lula e Geraldo Alckmin em Salvador
Play

Maternidade de Salvador levará nome do deputado Alan Sanches

Lula e Geraldo Alckmin em Salvador
Play

Vídeos do STF revelam versões conflitantes de Vorcaro e ex-presidente do BRB

Lula e Geraldo Alckmin em Salvador
Play

‘Netflix do governo’ será exibida nas escolas; entenda proposta

x