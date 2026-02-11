Novo acusa Lula de propaganda eleitoral antecipada no Carnaval

Siga o A TARDE no Google

Lula e integrantes da escola de samba Acadêmicos de Niterói - Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o PT e a escola de samba Acadêmicos de Niterói são alvo de uma representação apresentada pelo partido Novo ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A legenda acusa os envolvidos de propaganda eleitoral antecipada em razão do samba-enredo escolhido pela agremiação para o Carnaval de 2026.

Intitulado “Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”, o enredo tem gerado controvérsia em ano eleitoral. Para o Novo, a homenagem extrapola o campo cultural e assume caráter de pré-campanha ao associar a trajetória política de Lula a elementos típicos de disputas eleitorais.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Entre os argumentos apresentados na ação, estão:

referência à polarização de 2022;

uso de jingles ligados a campanhas do PT;

menção ao número do partido.

A representação também questiona a neutralidade artística da escola. O Novo cita que o presidente de honra da Acadêmicos de Niterói, Anderson Pipico, é vereador pelo PT em Niterói (RJ), o que, segundo a legenda, reforçaria o vínculo político.

Recursos públicos

Outro eixo da ação envolve o uso de recursos públicos. O Novo afirma que a escola pode receber até R$ 9,65 milhões em subvenções de diferentes esferas.

Nesse total, menciona aporte de R$ 1 milhão ligado à Embratur, com participação do Ministério da Cultura, conforme consta na petição apresentada ao TSE.