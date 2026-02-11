Menu
ELEIÇÕES

Novo acusa Lula de propaganda eleitoral antecipada no Carnaval

Na ação do TSE, partido questiona homenagem feita ao presidente por escola de samba

Ane Catarine

Por Ane Catarine

11/02/2026 - 8:08 h | Atualizada em 11/02/2026 - 8:37

Lula e integrantes da escola de samba Acadêmicos de Niterói
Lula e integrantes da escola de samba Acadêmicos de Niterói -

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o PT e a escola de samba Acadêmicos de Niterói são alvo de uma representação apresentada pelo partido Novo ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A legenda acusa os envolvidos de propaganda eleitoral antecipada em razão do samba-enredo escolhido pela agremiação para o Carnaval de 2026.

Intitulado “Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”, o enredo tem gerado controvérsia em ano eleitoral. Para o Novo, a homenagem extrapola o campo cultural e assume caráter de pré-campanha ao associar a trajetória política de Lula a elementos típicos de disputas eleitorais.

Entre os argumentos apresentados na ação, estão:

  • referência à polarização de 2022;
  • uso de jingles ligados a campanhas do PT;
  • menção ao número do partido.

A representação também questiona a neutralidade artística da escola. O Novo cita que o presidente de honra da Acadêmicos de Niterói, Anderson Pipico, é vereador pelo PT em Niterói (RJ), o que, segundo a legenda, reforçaria o vínculo político.

Leia Também:

Carnaval de Salvador pode antecipar embate Flávio Bolsonaro x Lula
Lula convida Jerônimo para nova viagem internacional
PT leva bloco de carnaval às ruas de olho na reeleição de Lula
Damares tenta barrar patrocínio para homenagem a Lula no Carnaval

Recursos públicos

Outro eixo da ação envolve o uso de recursos públicos. O Novo afirma que a escola pode receber até R$ 9,65 milhões em subvenções de diferentes esferas.

Nesse total, menciona aporte de R$ 1 milhão ligado à Embratur, com participação do Ministério da Cultura, conforme consta na petição apresentada ao TSE.

