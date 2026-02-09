Menu
HOME > POLÍTICA
CONVOCAÇÃO

Lula convida Jerônimo para nova viagem internacional

Dupla petista já cumpriu agendas no exterior em outras oportunidades

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

09/02/2026 - 21:18 h

Lula e Jerônimo farão viagem à Ásia após o Carnaval.
O presidente Lula (PT) convocou uma comitiva de empresários e políticos para a viagem que fará à Índia e à Coreia do Sul após o Carnaval. Entre as autoridades convidadas está o governador Jerônimo Rodrigues (PT).

De acordo com a coluna de Milena Teixeira do portal Metrópoles, os ministros Alexandre Padilha (Saúde) e Esther Dweck (Gestão e Inovação) devem integrar a comitiva presidencial.

Jerônimo afirmou que pretende tratar de uma parceria entre o governo e a iniciativa privada para o desenvolvimento de medicamentos contra o câncer.

“Nós temos um projeto, uma PDP (Parceria para o Desenvolvimento Produtivo), que é a Bahiafarma. É uma indústria baiana voltada à produção de medicamentos oncológicos, que são caros e representam um alto custo para o SUS. Por meio da PDP, adquirimos uma patente para produzir esses remédios aqui na Bahia”, explicou ao portal.

Jerônimo e Lula já viajaram juntos para o exterior em outras ocasiões. Em 2023 os dois partiram para uma missão na China e no Oriente Médio. Em 2025, a dupla petista viajou novamente para a China.

Viagem à Ásia

Esta será a segunda viagem internacional de Lula neste ano. No final de janeiro, o petista esteve no Panamá, onde firmou uma série de acordos para reforçar e facilitar investimentos entre os dois países.

Na Índia, Lula participará da Cúpula sobre Inteligência Artificial e, em seguida, fará uma visita de Estado. Após a imposição de tarifas pelos Estados Unidos, o Brasil intensificou o diálogo para reforçar laços econômicos com a Índia.

No mesmo sentido, a viagem à Coreia do Sul integra a estratégia do governo brasileiro de ampliar mercados, com foco, sobretudo, na abertura para a exportação de carne brasileira.

indústria farmacêutica Jerômino Rodrigues Lula Relações Brasil-Ásia viagem internacional

x