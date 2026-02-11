Lula terá acesso a dois camarotes vip's para curtir o Carnaval

Lula com bandeira da Acadêmicos de Niterói - Foto: Ricardo Stuckert | PR

Com uma agenda extensa para o Carnaval, o presidente Lula (PT) vai ter acesso a espaços exclusivos para curtir a folia de Momo. No Rio de Janeiro, o mandatário ganhou do prefeito Eduardo Paes (PSD) dois camarotes para assistir ao desfile das escolas de samba do grupo Especial.

O petista estará na Marquês de Sapucaí no próximo domingo, 15, onde vai acompanhar a apresentação da Acadêmicos de Niterói, que fará uma homenagem à trajetória de vida de Lula. O enredo será “Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”.

Privilégio

Segundo o Metrópoles, a gestão fluminense tem três camarotes no local. Os dois cedidos ao petista ficam em um setor considerado o melhor da Sapucaí por ficarem em frente à bateria — os locais têm capacidade para abrigar até 500 pessoas.

Camarote em Salvador

Um dia antes de marcar presença no Carnaval do Rio, Lula estará presente na folia em Salvador. Conforme antecipado com exclusividade pelo Portal A TARDE, o petista virá no sábado, 14 à capital baiana.

Na ocasião, o chefe do Executivo federal deve prestigiar a folia baiana no camarote do governo do Estado, no Circuito Osmar, bairro do Campo Grande.