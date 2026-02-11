Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

INVESTIMENTO

Pacote de R$ 4,6 bilhões do Governo Lula vai modernizar 11 aeroportos do Brasil

Cerimônia será nesta quarta-feira, 11, em Brasília

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

11/02/2026 - 9:33 h | Atualizada em 11/02/2026 - 11:55

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Presidente fará anúncio de obras em 11 aeroportos do país, nesta quarta-feira, 11
Presidente fará anúncio de obras em 11 aeroportos do país, nesta quarta-feira, 11 -

O presidente Lula (PT) vai anunciar, nesta quarta-feira, 11, um pacote R$ 4,64 bilhões para ampliação, modernização e manutenção de 11 aeroportos. A cerimônia está marcada para às 11h, no Palácio do Planalto.

Os equipamentos que serão beneficiados com a iniciativa estão localizados nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Pará e Minas Gerais.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Lula terá acesso a dois camarotes vip's para curtir o Carnaval
Novo acusa Lula de propaganda eleitoral antecipada no Carnaval
Presidente do PSB se encontra com Lula e defende Alckmin na vice

Fortalecer conexões

Dos 11 aeroportos, o destaque vai para o de Congonhas, em São Paulo, que deve ampliar sua capacidade de 29 milhões para mais de 40 milhões de passageiros por ano.

Nos outros terminais, as obras têm como objetivo fortalecer a conexão de áreas produtivas do interior com grandes centros urbanos. A conclusão das melhorias está prevista para julho deste ano, com exceção de Congonhas, cuja entrega é estimada para julho de 2028.

Os aeroportos contemplados são:

  • Congonhas (SP);
  • Campo Grande, Ponta Porã e Corumbá (MS);
  • Santarém, Marabá, Carajás e Altamira (PA);
  • Uberlândia, Uberaba e Montes Claros (MG).

Segundo o governo federal, a execução do projeto deve gerar mais de 2 mil empregos diretos e indiretos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

aeroportos infraestrutura Lula

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Presidente fará anúncio de obras em 11 aeroportos do país, nesta quarta-feira, 11
Play

Com Jerônimo, Ivete e autoridades: Rotondano assume Tribunal baiano

Presidente fará anúncio de obras em 11 aeroportos do país, nesta quarta-feira, 11
Play

Maternidade de Salvador levará nome do deputado Alan Sanches

Presidente fará anúncio de obras em 11 aeroportos do país, nesta quarta-feira, 11
Play

Vídeos do STF revelam versões conflitantes de Vorcaro e ex-presidente do BRB

Presidente fará anúncio de obras em 11 aeroportos do país, nesta quarta-feira, 11
Play

‘Netflix do governo’ será exibida nas escolas; entenda proposta

x