Pacote de R$ 4,6 bilhões do Governo Lula vai modernizar 11 aeroportos do Brasil

Presidente fará anúncio de obras em 11 aeroportos do país, nesta quarta-feira, 11 - Foto: Rovena Rosa | Agência Brasil

O presidente Lula (PT) vai anunciar, nesta quarta-feira, 11, um pacote R$ 4,64 bilhões para ampliação, modernização e manutenção de 11 aeroportos. A cerimônia está marcada para às 11h, no Palácio do Planalto.

Os equipamentos que serão beneficiados com a iniciativa estão localizados nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Pará e Minas Gerais.

Fortalecer conexões

Dos 11 aeroportos, o destaque vai para o de Congonhas, em São Paulo, que deve ampliar sua capacidade de 29 milhões para mais de 40 milhões de passageiros por ano.

Nos outros terminais, as obras têm como objetivo fortalecer a conexão de áreas produtivas do interior com grandes centros urbanos. A conclusão das melhorias está prevista para julho deste ano, com exceção de Congonhas, cuja entrega é estimada para julho de 2028.

Os aeroportos contemplados são:

Congonhas (SP);

Campo Grande, Ponta Porã e Corumbá (MS);

Santarém, Marabá, Carajás e Altamira (PA);

Uberlândia, Uberaba e Montes Claros (MG).

Segundo o governo federal, a execução do projeto deve gerar mais de 2 mil empregos diretos e indiretos.