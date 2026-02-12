Menu
FIM DO MINISTÉRIO

Ex-presidente da Câmara anuncia pré-candidatura ao Senado

Arthur Lira deve enfrentar rival histórico nas urnas

Redação

Por Redação

12/02/2026 - 7:00 h | Atualizada em 12/02/2026 - 7:54

Deputado federal, Arthur Lira (PP-AL).
Deputado federal, Arthur Lira (PP-AL). -

O deputado federal e ex-presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), pôs fim ao seu futuro ao mistério sobre seu político e confirmou, nesta quarta-feira, 11, que é pré-candidato ao Senado nas eleições de outubro deste ano.

O evento de lançamento da pré-candidatura de Lira deve acontecer na primeira quinzena de março, em Maceió, Alagoas. A perspectiva é que Lira enfrente Renan Calheiros (MDB-AL), embora duas cadeiras ao Senado estejam em jogo.

Dúvidas

Ainda há dúvidas sobre quem Lira apoiará à Presidência da República. A expectativa é que ele não tome uma decisão tão cedo. Interlocutores afirmam que ainda há tempo para uma definição.

Ao mesmo tempo em que apoiou Jair Bolsonaro (PL) nas últimas eleições, Lira tem mantido boas relações com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Com a pretensão de Renan se reeleger com o apoio do petista, e a possibilidade de Lira também ficar ao lado de Lula, o Planalto pode por ter rivais históricos em suas fileiras.

Tags:

Arthur Lira eleições 2026 maceió pré-candidatura ao Senado Renan Calheiros

