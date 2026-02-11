Flávio garante que Bolsa Família não será encerrado se ele for eleito

Siga o A TARDE no Google

Senador Flávio Bolsonaro (PL). - Foto: Evaristo Sa / AFP

O senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), garantiu que vai manter alguns programas sociais como o Bolsa Família se for eleito para o cargo.

"Programas como o Bolsa Família serão mantidos [em um hipotético governo] enquanto as pessoas precisarem", disse o pré-candidato durante entrevista no evento CEO Conference, do BTG Pactual, nesta quarta-feira,11.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na ocasião, o parlamentar ponderou que uma das prioridades de seu governo será a redução gradual da dependência da população em relação ao Estado por meio de políticas públicas.

"Vamos mostrar, como o presidente Bolsonaro mostrou, que essas pessoas podem caminhar com as próprias pernas sem depender do estado", afirmou.

Sem atrito

Também nesta quarta, o filho 01 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) negou qualquer desentendimento com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ou com a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro (PL).

"Da minha parte é desavença zero. Meu nome está colocado e todos pediam que o presidente escolhesse o nome, e ele escolheu. Acho que teve um ruidozinho ali no começo, mas agora a poeira já baixou", declarou o senador.

De acordo com Flávio, a escolha do nome dele por Jair Bolsonaro encerrou as discussões internas sobre a cabeça de chapa.