PROMESSA
Flávio garante que Bolsa Família não será encerrado se ele for eleito
Senador afirmou que vai manter benefícios sociais
Por Anderson Ramos
Siga o A TARDE no Google
O senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), garantiu que vai manter alguns programas sociais como o Bolsa Família se for eleito para o cargo.
"Programas como o Bolsa Família serão mantidos [em um hipotético governo] enquanto as pessoas precisarem", disse o pré-candidato durante entrevista no evento CEO Conference, do BTG Pactual, nesta quarta-feira,11.
Leia Também:
Na ocasião, o parlamentar ponderou que uma das prioridades de seu governo será a redução gradual da dependência da população em relação ao Estado por meio de políticas públicas.
"Vamos mostrar, como o presidente Bolsonaro mostrou, que essas pessoas podem caminhar com as próprias pernas sem depender do estado", afirmou.
Sem atrito
Também nesta quarta, o filho 01 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) negou qualquer desentendimento com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ou com a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro (PL).
"Da minha parte é desavença zero. Meu nome está colocado e todos pediam que o presidente escolhesse o nome, e ele escolheu. Acho que teve um ruidozinho ali no começo, mas agora a poeira já baixou", declarou o senador.
De acordo com Flávio, a escolha do nome dele por Jair Bolsonaro encerrou as discussões internas sobre a cabeça de chapa.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes