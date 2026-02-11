Flávio Bolsonaro nega atrito e reforça aliança com Tarcísio e Michelle

Senador destacou que Tarcísio de Freitas já manifestou apoio público à candidatura dele - Foto: Jefferson Rudy

O senador Flávio Bolsonaro (PL) negou, nesta quarta-feira, 11, qualquer desentendimento com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ou com a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro (PL).

Em entrevista concedida durante a CEO Conference, do BTG Pactual, o parlamentar buscou consolidar a imagem como o nome de consenso da direita para a sucessão presidencial deste ano.

"Da minha parte é desavença zero. Meu nome está colocado e todos pediam que o presidente escolhesse o nome, e ele escolheu. Acho que teve um ruidozinho ali no começo, mas agora a poeira já baixou", declarou o senador.

De acordo com Flávio, a escolha do nome dele por Jair Bolsonaro encerrou as discussões internas sobre a cabeça de chapa.

Alinhamento estratégico

O senador destacou que Tarcísio de Freitas já manifestou apoio público à candidatura e que ambos vão manter uma relação "complementar" durante o pleito. Flávio anunciou que vai ter uma reunião presencial com o governador na próxima quinta-feira para alinhar as estratégias políticas.

"Sou fã dele, acho que faz um baita governo em São Paulo. Estarei com ele na próxima quinta-feira e estaremos mais alinhados que nunca", afirmou, reforçando que o governador sempre esteve "de corpo e alma" junto ao grupo político do ex-presidente.

Papel de Michelle

Questionado sobre a participação de Michelle Bolsonaro na política institucional, o senador demonstrou cautela, mas pregou união. Embora tenha dito ter dúvidas sobre a entrada definitiva da ex-primeira-dama em cargos públicos neste ciclo, Flávio afirmou que pretende conversar com ela em breve.

"Tenho um grande respeito. Assim que tiver oportunidade estarei com ela para pedir que a gente se empenhe neste processo, que não é do Flávio, mas do Brasil", concluiu.