JUDICIÁRIO

Justiça tenta reverter decisão de Dino que suspendeu penduricalhos

Tribunal quer derrubar ordem do ministro ou estabelecer regime de transição

Ane Catarine

Por Ane Catarine

12/02/2026 - 8:49 h | Atualizada em 12/02/2026 - 9:23

Sede do Tribunal de Justiça de São Paulo, na capital paulista
Sede do Tribunal de Justiça de São Paulo, na capital paulista

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) recorreu da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, que determinou a reavaliação e a suspensão de todos os chamados “penduricalhos” nos Três Poderes que não estejam expressamente previstos em lei.

No recurso, o presidente do TJ-SP, Francisco Loureiro, sustenta que não cabe ao Supremo fixar o regramento aplicável aos órgãos públicos antes de o Congresso Nacional analisar o tema. O tribunal também defende a adoção de um período transitório até que o Legislativo discipline a matéria.

“É de rigor, em prestígio da solução temporária e em deferência ao Poder Legislativo, aguardar, dentro de espaço de tempo razoável, a atuação do órgão competente, antes de se impor disciplina substitutiva”, afirma o documento assinado por Loureiro e pela advogada da instituição, Solange Sugano.

Na semana passada, Dino determinou que todos os órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, em todas as esferas da federação, reavaliem, no prazo de 60 dias, o fundamento legal das verbas remuneratórias e indenizatórias atualmente pagas a servidores públicos.

Os pagamentos que não estiverem expressamente previstos em lei deverão ser suspensos ao fim desse prazo.

Na decisão, Dino citou como exemplos de “penduricalhos”:

  • Licenças compensatórias convertidas em dinheiro;
  • Gratificações por acúmulo de funções exercidas na mesma jornada;
  • Auxílios diversos sem comprovação de despesas;
  • Conversão recorrente de férias e licenças em pecúnia.

x