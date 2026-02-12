Justiça tenta reverter decisão de Dino que suspendeu penduricalhos

Sede do Tribunal de Justiça de São Paulo, na capital paulista - Foto: Antonio Carreta/TJSP

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) recorreu da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, que determinou a reavaliação e a suspensão de todos os chamados “penduricalhos” nos Três Poderes que não estejam expressamente previstos em lei.

No recurso, o presidente do TJ-SP, Francisco Loureiro, sustenta que não cabe ao Supremo fixar o regramento aplicável aos órgãos públicos antes de o Congresso Nacional analisar o tema. O tribunal também defende a adoção de um período transitório até que o Legislativo discipline a matéria.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“É de rigor, em prestígio da solução temporária e em deferência ao Poder Legislativo, aguardar, dentro de espaço de tempo razoável, a atuação do órgão competente, antes de se impor disciplina substitutiva”, afirma o documento assinado por Loureiro e pela advogada da instituição, Solange Sugano.

Na semana passada, Dino determinou que todos os órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, em todas as esferas da federação, reavaliem, no prazo de 60 dias, o fundamento legal das verbas remuneratórias e indenizatórias atualmente pagas a servidores públicos.

Os pagamentos que não estiverem expressamente previstos em lei deverão ser suspensos ao fim desse prazo.

Na decisão, Dino citou como exemplos de “penduricalhos”: