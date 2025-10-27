Menu
DIVULGAÇÃO

Dino determina criação de campanhas sobre transparência de emendas

Campanhas deverão ser veiculadas entre dezembro de 2025 e março de 2026

Redação

Por Redação

27/10/2025 - 17:05 h
Dino determinou que campanhas sejam veiculadas em emissoras de TV, rádio e na internet.
Dino determinou que campanhas sejam veiculadas em emissoras de TV, rádio e na internet.

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF) determinou nesta segunda-feira, 27, que o governo federal promova campanhas publicitárias sobre a transparência e a rastreabilidade das emendas parlamentares.

De acordo com o despacho, as campanhas deverão ser veiculadas entre dezembro de 2025 e março de 2026 em emissoras de TV, rádio e na internet. O conteúdo deve informar a população sobre como acessar dados sobre a execução das emendas e acompanhar a destinação dos recursos.

Dino também determinou que o mesmo conteúdo seja divulgado em veículos oficiais, como TV Brasil, Agência Brasil, Voz do Brasil, TV Senado, TV Câmara e TV Justiça.

As peças devem adotar linguagem simples e acessível, com o objetivo de estimular o cidadão a consultar as informações e denunciar possíveis irregularidades.

Pente-fino

Na quinta-feira, 23, Dino informou que as emendas parlamentares dos deputados estaduais vão passar a ser fiscalizadas pela Corte. A medida faz parte de uma nova fase no acompanhamento da execução de emendas.

A decisão tem o intuito de monitorar a transparência e rastreabilidade das emendas, principalmente as chamadas “emendas Pix”. A medida também se estende aos vereadores.

“Teremos o início de uma nova fase nesse processo em relação a estados e municípios, emendas de Assembleias e de Câmaras”, afirmou o ministro.

“Vamos inaugurar uma nova etapa, uma vez que a jurisprudência do Supremo determina que, neste caso, o modelo federal é de observância obrigatória pelos entes subnacionais”, disse.

campanhas publicitárias emendas parlamentares supremo tribunal federal transparência

x