CASO MASTER

Ministros suspeitam de gravação clandestina em reunião com Toffoli

Trechos das falas dos magistrados foram vazados pelo site Poder360

Carla Melo

Por Carla Melo

13/02/2026 - 18:00 h

A reunião durou mais de 3h e foi convocada pelo presidente da Corte, Edson Fachin
A reunião durou mais de 3h e foi convocada pelo presidente da Corte, Edson Fachin

Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) acreditam que a reunião com Dias Toffoli, que levou a sua saída da relatoria do caso Master, tenha sido gravada clandestinamente. A informação é da CNN.

Os trechos das falas dos ministros foram revelados pelo site Poder360. A reunião durou mais de 3h e foi convocada pelo presidente da Corte, Edson Fachin, para discutir o relatório apresentado pela Polícia Federal com elementos encontrados nas investigações.

Uma parte dos magistrados defendia que o documento da polícia não tinha validade jurídica e deveria ter sido rejeitado de prontidão por Fachin. Outros integrantes queriam que o caso fosse a julgamento do conjunto da Corte.

Segundo os trechos da reunião revelados, o ministro Luiz Fux afirmou que Toffoli tem “fé pública” e que não era contrário à manutenção de Toffoli na relatoria do caso.

Leia Também:

Rui defende atuação da PF no caso do Banco Master
Banco Master: CPI define data para votar convocação de Toffoli

Os ministros André Mendonça e Cármen Lúcia também demonstraram confiança no trabalho do colega, mas disseram que era necessário pensar na “institucionalidade” devido ao desgaste da imagem do Supremo.

Os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Kassio Nunes Marques, por sua vez, fizeram duras críticas à atuação da PF.

