HOME > POLÍTICA
NÃO RESISTIU

Após pressão, Dias Toffoli deixa relatoria do caso Master no STF

Decisão ocorre na esteira dos avanços da investigação da Polícia Federal sobre o caso

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

12/02/2026 - 20:48 h

Dias Toffoli deixou relatoria do caso Master.
Dias Toffoli deixou relatoria do caso Master.

O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal (STF) pediu, nesta quinta-feira, 12, para deixar a relatoria das investigações que apuram irregularidades no Banco Master.

A decisão, após reunião dos ministros da Corte, ocorre na esteira dos avanços da investigação da Polícia Federal sobre o caso.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Em nota, os ministros dizem que reconhecem a plena validade dos atos praticados por Dias Toffoli na relatoria do caso e de todos os processos a ela vinculados. O comunicado reforça o apoio ao colega e também afasta a hipótese de suspeição do caso.

Leia Também:

Senador pede afastamento de Toffoli do caso Master
Banco Master: CPI convoca irmãos de Toffoli em nova fase do caso
Toffoli libera perícias e admite negócios com sócio de Vorcaro

“Expressam, neste ato, apoio pessoal ao Exmo. Min. Dias Toffoli, respeitando a dignidade de Sua Excelência, bem como a inexistência de suspeição ou de impedimento. Anote-se que Sua Excelência atendeu a todos os pedidos formulados pela PF e PGR”, afirmam na nota.

Nesta quinta, o ministro admitiu que integra o quadro societário da empresa Marindt, mas que a administração é feita por parentes. A empresa integrou o grupo Tayayá Ribeirão Claro, responsável pelo resort Tayayá, no Paraná, e é investigada por suspeitas de irregularidades.

Veja a nota na íntegra:

Os dez Ministros do Supremo Tribunal Federal, reunidos em 12 de fevereiro de 2026, considerando o contido no processo de número 244 AS, declaram não ser caso de cabimento para a arguição de suspeição, em virtude do disposto no art. 107 do Código de Processo Penal e no art. 280 do Regimento Interno do STF.

Reconhecem, assim, a plena validade dos atos praticados pelo Ministro Dias Toffoli na relatoria da Reclamação n. 88.121 e de todos os processos a ela vinculados por dependência.

Expressam, neste ato, apoio pessoal ao Exmo. Min. Dias Toffoli, respeitando a dignidade de Sua Excelência, bem como a inexistência de suspeição ou de impedimento. Anote-se que Sua Excelência atendeu a todos os pedidos formulados pela PF e PGR.

Registram, ainda, que a pedido do Ministro Dias Toffoli, levando em conta a sua faculdade de submeter à Presidência do Tribunal questões para o bom andamento dos processos (RISTF, art. 21, III) e considerados os altos interesses institucionais, a Presidência do Supremo Tribunal Federal, ouvidos todos os Ministros, acolhe comunicação de Sua Excelência quanto ao envio dos feitos respectivos sob a sua Relatoria para que a Presidência promova a livre redistribuição.

A Presidência adotará as providências processuais necessárias, para a extinção da AS e para remessa dos autos ao novo Relator.

Assinam:

Luiz Edson Fachin, Presidente

Alexandre de Moraes, Vice-Presidente

Gilmar Mendes

Cármen Lúcia

Dias Toffoli

Luiz Fux

André Mendonça

Nunes Marques

Cristiano Zanin

Flávio Dino

