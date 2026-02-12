Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Banco Master: CPI convoca irmãos de Toffoli em nova fase do caso

Presidente da comissão, Fabiano Contarato, afirmou que até ministros do STF podem ser chamados

Redação

Por Redação

12/02/2026 - 15:20 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli -

A CPI do Crime Organizado elevou a temperatura política nesta quinta-feira, 12, ao apresentar requerimentos para a convocação de José Carlos Dias Toffoli e José Eugênio Dias Toffoli, irmãos do ministro do STF, Dias Toffoli. Os pedidos surgem no contexto das investigações sobre o colapso do Banco Master e as supostas conexões da instituição com figuras do judiciário e do sistema financeiro.

O presidente da comissão, senador Fabiano Contarato (PT-ES), garantiu que os requerimentos serão pautados na próxima reunião e reforçou a independência do colegiado. Em nota contundente, Contarato afirmou que a CPI não se omitirá diante da gravidade dos fatos: “Ninguém será blindado, não importa o cargo, o poder que exerça ou a hierarquia que ocupe dentro ou fora das estruturas do Estado”, declarou o senador, sinalizando que até mesmo ministros do Supremo podem entrar no radar de convocações.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ofensiva contra a estrutura do Master e Reag

Além das convocações, a CPI avançou sobre o núcleo financeiro do escândalo:

  • Quebra de Sigilos: Foram solicitadas as quebras dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático da gestora Reag e de seu fundador, João Carlos Mansur.
  • Documentação Técnica: Contarato solicitou que o Banco Central envie a íntegra do processo administrativo que culminou na liquidação extrajudicial do Banco Master em novembro de 2025.
  • Foco Investigativo: A comissão apura como organizações criminosas podem ter utilizado o sistema financeiro nacional para movimentar recursos sem lastro, gerando o rombo estimado em bilhões.

Leia Também:

Justiça mira governador por investimento de estatal no Banco Master
Hugo Motta enterra CPI do Banco Master: "Temos 16 pedidos na frente"
PF quebra sigilo de celular de dono do Banco Master
Banco Master: CGU vai investigar conduta do Banco Central no caso

Pressão sobre Dias Toffoli

A movimentação na CPI ocorre em paralelo à ofensiva da oposição no Senado e na PGR. Parlamentares do PL e do Novo intensificaram a pressão para que Toffoli deixe a relatoria do caso no STF, baseando-se em mensagens encontradas no celular de Daniel Vorcaro que mencionam o magistrado.

Apesar de o ministro ter admitido negócios de sua empresa familiar com o cunhado de Vorcaro — alegando que as transações foram legais e anteriores ao processo —, a oposição prepara um novo pedido de impeachment. Enquanto a cúpula do Congresso prega cautela, a CPI do Crime Organizado parece decidida a aprofundar as investigações sobre os elos familiares e comerciais que orbitam o banco liquidado.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Banco MAster cpi Dias Toffoli Fabiano Contarato STF

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli
Play

Com Jerônimo, Ivete e autoridades: Rotondano assume Tribunal baiano

Ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli
Play

Maternidade de Salvador levará nome do deputado Alan Sanches

Ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli
Play

Vídeos do STF revelam versões conflitantes de Vorcaro e ex-presidente do BRB

Ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli
Play

‘Netflix do governo’ será exibida nas escolas; entenda proposta

x