CARNAVAL
CARNAVAL

Ivete Sangalo, Ilê Aiyê e mais: veja programação do sábado de Carnaval

Portal A TARDE preparou a lista completa dos principais circuitos

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

14/02/2026 - 8:05 h | Atualizada em 14/02/2026 - 8:19

Bloco Afro Ilê Aiyê
Bloco Afro Ilê Aiyê -

Salvador se prepara para mais um dia intenso de programação do carnaval neste sábado, 14, terceiro dia oficial da folia momesca. Para quem vai curtir a festa, o folião terá uma programação que mescla axé, pagode e arrocha.

Entre os destaques de hoje, estão o primeiro dia de despedida da Pipoca Doce, comandada por Carla Perez, e do desfile do bloco afro Ilê Aiyê, além de Ivete Sangalo, Tomate, Banda Eva e Tayrone.

Para o público não perder nenhuma atração, o Portal A TARDE preparou a lista completa dos principais circuitos.

Circuito Osmar (Campo Grande)

A partir das 10h30

  • Tio Paulinho E Filhos De Jorge
  • Carla Perez
  • Teen Gatas E Gatos
  • Samba Tororó / Jorge Fogueirão
  • Didá Banda Feminina
  • Banda Da Saudade
  • Samba Maria
  • Pagodart
  • Durval Lelys
  • Xanddy Harmonia
  • Escandurras
  • Thiago Aquino
  • Canelight
  • Viviane Tripodi
  • Bola Cheia
  • Juan E Ravena
  • Tonho Matéria
  • Targino Gondin
  • Banda Armandinho, Dodõ E Osmar
  • Banda Papa Léguas
  • Vem Sambar
  • Grupo Revelação
  • Baianasystem
  • Silvano Sales
  • Banda Malê
  • Banda Afro Muzenza
  • Forró Elétrico
  • Trio Comcar
  • Magary Lord
  • Zaú Passáro
  • Banda Bankoma
  • Jaké
  • Trio Do Comcar - 2
  • Afinidade
  • Q Felicidade
  • Banda Toaê
  • Nessa / Tiri / Taian Riachão
  • A Vingadora
  • Ilê Aiyê
  • Zé Paredão

Circuito Dodô (Barra-Ondina)

A partir das 14h

  • Bolinho de Estudante (Microtrio Ivan Huol)
  • Ivete Sangalo (Bloco Coruja)
  • Bell Marques (Bloco Vumbora)
  • Banda Eva
  • Léo Santana (Bloco Nana / Vem com o Gigante)
  • Tomate (Fissura)
  • Carlinhos Brown (Timbalada)
  • Tony Salles
  • Psirico
  • Tayrone
  • Alinne Rosa
  • Margareth Menezes e convidados (Trio da Cultura)
  • Papazzoni
  • Ah Chapa
  • Saulo Calmon
  • Noelson do Cavaco e Davi
  • Guig Ghetto
  • Luana Monalisa
  • Oh Chapa

Circuito Batatinha (Pelourinho)

A partir das 16h

  • Acará
  • Bloco O Mangue
  • Afoxé Mesa De Ogãs
  • Alerta Mente Negra
  • Bloco Ginga E Remandiola
  • Bloco Mucum'G
  • Bloco Reggae Cabeça De Gelo
  • Chabis'C
  • Dana-Dana De Coutos
  • É Com Esse Que Eu Vou
  • Eterna Juventude'
  • Filhas De Gandhy
  • Filhos De Nanã
  • Kizumba
  • Korin Nagô
  • Laroyê Arriba
  • Mulheres Na Folia
  • Mutuê
  • Oriobá
  • Rodopiô
  • Rosa Jaguaricema
  • Sambetão
  • Tambores E Cores
  • Tempero De Negro

Contrafluxo (Centro/Avenida Carlos Gomes)

A partir das 16h

  • Filhos De Korin Efan
  • Araiyê
  • Abuse E Use
  • Bloco Cultural - Netos De Gandhy
  • Mania De Sambar / As Gostosas
  • As Sapatonas
  • Axé Dadá
  • Toaê
  • Quintal Do Samba

