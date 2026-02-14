CARNAVAL
Ivete Sangalo, Ilê Aiyê e mais: veja programação do sábado de Carnaval
Portal A TARDE preparou a lista completa dos principais circuitos
Por Gabriela Araújo
Salvador se prepara para mais um dia intenso de programação do carnaval neste sábado, 14, terceiro dia oficial da folia momesca. Para quem vai curtir a festa, o folião terá uma programação que mescla axé, pagode e arrocha.
Entre os destaques de hoje, estão o primeiro dia de despedida da Pipoca Doce, comandada por Carla Perez, e do desfile do bloco afro Ilê Aiyê, além de Ivete Sangalo, Tomate, Banda Eva e Tayrone.
Circuito Osmar (Campo Grande)
A partir das 10h30
- Tio Paulinho E Filhos De Jorge
- Carla Perez
- Teen Gatas E Gatos
- Samba Tororó / Jorge Fogueirão
- Didá Banda Feminina
- Banda Da Saudade
- Samba Maria
- Pagodart
- Durval Lelys
- Xanddy Harmonia
- Escandurras
- Thiago Aquino
- Canelight
- Viviane Tripodi
- Bola Cheia
- Juan E Ravena
- Tonho Matéria
- Targino Gondin
- Banda Armandinho, Dodõ E Osmar
- Banda Papa Léguas
- Vem Sambar
- Grupo Revelação
- Baianasystem
- Silvano Sales
- Banda Malê
- Banda Afro Muzenza
- Forró Elétrico
- Trio Comcar
- Magary Lord
- Zaú Passáro
- Banda Bankoma
- Jaké
- Trio Do Comcar - 2
- Afinidade
- Q Felicidade
- Banda Toaê
- Nessa / Tiri / Taian Riachão
- A Vingadora
- Ilê Aiyê
- Zé Paredão
Circuito Dodô (Barra-Ondina)
A partir das 14h
- Bolinho de Estudante (Microtrio Ivan Huol)
- Ivete Sangalo (Bloco Coruja)
- Bell Marques (Bloco Vumbora)
- Banda Eva
- Léo Santana (Bloco Nana / Vem com o Gigante)
- Tomate (Fissura)
- Carlinhos Brown (Timbalada)
- Tony Salles
- Psirico
- Tayrone
- Alinne Rosa
- Margareth Menezes e convidados (Trio da Cultura)
- Papazzoni
- Ah Chapa
- Saulo Calmon
- Noelson do Cavaco e Davi
- Guig Ghetto
- Luana Monalisa
- Oh Chapa
Circuito Batatinha (Pelourinho)
A partir das 16h
- Acará
- Bloco O Mangue
- Afoxé Mesa De Ogãs
- Alerta Mente Negra
- Bloco Ginga E Remandiola
- Bloco Mucum'G
- Bloco Reggae Cabeça De Gelo
- Chabis'C
- Dana-Dana De Coutos
- É Com Esse Que Eu Vou
- Eterna Juventude'
- Filhas De Gandhy
- Filhos De Nanã
- Kizumba
- Korin Nagô
- Laroyê Arriba
- Mulheres Na Folia
- Mutuê
- Oriobá
- Rodopiô
- Rosa Jaguaricema
- Sambetão
- Tambores E Cores
- Tempero De Negro
Contrafluxo (Centro/Avenida Carlos Gomes)
A partir das 16h
- Filhos De Korin Efan
- Araiyê
- Abuse E Use
- Bloco Cultural - Netos De Gandhy
- Mania De Sambar / As Gostosas
- As Sapatonas
- Axé Dadá
- Toaê
- Quintal Do Samba
