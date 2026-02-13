Menu
HOME > CARNAVAL
ENTREVISTA

Carla Perez abre o jogo sobre saída do Algodão Doce e cita possível substituta

Dançarina decidiu colocar a família em primeiro lugar

Edvaldo Sales e Carla Melo

Por Edvaldo Sales e Carla Melo

13/02/2026 - 16:16 h

Dançarina decidiu colocar a família em primeiro lugar
Carla Perez comentou sobre a sua saída do Algodão Doce, um dos blocos infantis mais tradicionais do Carnaval de Salvador. Ao Portal A TARDE, a dançarina afirmou que o bloco “abrilhantou” a sua vida, mas que ela decidiu colocar a família em primeiro lugar.

“O Algodão Doce abrilhantou a minha vida. No ano passado, quando a gente estava comemorando 30 anos de carreira — desses, mais de 25 anos de Algodão Doce —, eu pensei: ‘acho que já deu, eu preciso me cuidar, eu preciso cuidar da minha família um pouquinho mais, eu quero ser vovó e curtir esse momento’”, contou.

Carla disse que passaram várias coisas na cabeça dela. “Eu precisava de um tempo para mim, eu já conquistei tanta coisa, mas queria estar com pessoas que eu sei que precisam também da minha atenção. Eu sempre fiz tudo na minha vida pensando nos meus fãs, mas no passado eu escolhi algumas pessoas, eu escolhi a minha família”, seguiu a artista.

A esposa de Xanddy destacou que não foi uma decisão fácil. “Falaram que foi egoísmo da minha parte estar me despedindo sem avisar. Aí eu fiz um comunicado e falei que a partir dali a gente se separava. Não foi fácil. Tentei não lembrar disso, mas eu queria fazer momentos especiais. E está sendo tudo muito especial”, completou.

Lore vai assumir?

Por fim, Carla citou Lore Improta, esposa de Léo Santana, como possível substituta. “Lore está vindo com um projeto lindíssimo. Se ela quiser a vaga é dela”, garantiu.

x