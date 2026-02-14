Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CARNAVAL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BLOCO DA ANITTA

Chama o bombeiro! Anitta pede apoio após folião passar mal

Um folião desmaiou durante o percurso e a artista fez questão de ajudá-lo

Carla Melo

Por Carla Melo

14/02/2026 - 8:50 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
O trio do "Bloco da Anitta" não terá outras passagens no carnaval de Salvador
O trio do "Bloco da Anitta" não terá outras passagens no carnaval de Salvador -

Anitta foi uma das atrações do circuito Dodô nesta sexta-feira, 13, e ganhou mais atenção ainda quando parou o seu trio para fazer um pedido especial por um fã que estava passando mal.

Um folião desmaiou durante o percurso e a artista fez questão de ajudá-lo. "Eu queria pedir para a galera dos bombeiros chegarem atrás do nosso trio, porque tem uma pessoa desmaiada aqui. Galera do atendimento, que puder estar ajudando no nosso carnaval", pediu a artista.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Se puder abrir um espaço, para chegar o atendimento para a pessoa que está desmaiada ali atrás", disse ela aos fãs que acompanhavam.

Leia Também:

Trabalho x folia: baianos montam estratégias para não perder Carnaval
Ivete Sangalo, Ilê Aiyê e mais: veja programação do sábado de Carnaval
Fantasiada, Daniela Mercury surpreende público e abre carnaval na pipoca

A artista carioca puxou uma multidão de fãs entre sexta-feira, 13, e este sábado, 14, no segundo dia da folia na capital.

O trio do "Bloco da Anitta" não terá outras passagens no carnaval de Salvador. A atração da artista não possui cordas e arrasta uma multidão de "pipocas" durante todo o percurso.

Carnaval ao vivo é no A TARDE!

Acompanhe os trios, artistas e a folia em tempo real na transmissão especial do A TARDE.

Assista no Youtube Youtube icon

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

anitta Bloco da Anitta carnaval 2023 foliões Salvador saúde no carnaval

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O trio do "Bloco da Anitta" não terá outras passagens no carnaval de Salvador
Play

Ba-Vi no Carnaval! Relembre jogadores flagrados curtindo a folia em Salvador

O trio do "Bloco da Anitta" não terá outras passagens no carnaval de Salvador
Play

Vídeo: coronel Sturaro surpreende e vira folião na pipoca de Bell Marques

O trio do "Bloco da Anitta" não terá outras passagens no carnaval de Salvador
Play

Oficialmente, Carnaval! Xanddy Harmonia abre folia em Salvador no ritmo do samba

O trio do "Bloco da Anitta" não terá outras passagens no carnaval de Salvador
Play

Bruna Marquezine chega a Salvador para carnaval com Shawn Mendes

x