BLOCO DA ANITTA
Chama o bombeiro! Anitta pede apoio após folião passar mal
Um folião desmaiou durante o percurso e a artista fez questão de ajudá-lo
Por Carla Melo
Siga o A TARDE no Google
Anitta foi uma das atrações do circuito Dodô nesta sexta-feira, 13, e ganhou mais atenção ainda quando parou o seu trio para fazer um pedido especial por um fã que estava passando mal.
Um folião desmaiou durante o percurso e a artista fez questão de ajudá-lo. "Eu queria pedir para a galera dos bombeiros chegarem atrás do nosso trio, porque tem uma pessoa desmaiada aqui. Galera do atendimento, que puder estar ajudando no nosso carnaval", pediu a artista.
"Se puder abrir um espaço, para chegar o atendimento para a pessoa que está desmaiada ali atrás", disse ela aos fãs que acompanhavam.
Leia Também:
A artista carioca puxou uma multidão de fãs entre sexta-feira, 13, e este sábado, 14, no segundo dia da folia na capital.
O trio do "Bloco da Anitta" não terá outras passagens no carnaval de Salvador. A atração da artista não possui cordas e arrasta uma multidão de "pipocas" durante todo o percurso.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes