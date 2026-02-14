Chama o bombeiro! Anitta pede apoio após folião passar mal

Siga o A TARDE no Google

Anitta foi uma das atrações do circuito Dodô nesta sexta-feira, 13, e ganhou mais atenção ainda quando parou o seu trio para fazer um pedido especial por um fã que estava passando mal.

Um folião desmaiou durante o percurso e a artista fez questão de ajudá-lo. "Eu queria pedir para a galera dos bombeiros chegarem atrás do nosso trio, porque tem uma pessoa desmaiada aqui. Galera do atendimento, que puder estar ajudando no nosso carnaval", pediu a artista.

"Se puder abrir um espaço, para chegar o atendimento para a pessoa que está desmaiada ali atrás", disse ela aos fãs que acompanhavam.

A artista carioca puxou uma multidão de fãs entre sexta-feira, 13, e este sábado, 14, no segundo dia da folia na capital.

O trio do "Bloco da Anitta" não terá outras passagens no carnaval de Salvador. A atração da artista não possui cordas e arrasta uma multidão de "pipocas" durante todo o percurso.