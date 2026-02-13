INIMIZADE?
Rivais? Anitta esclarece briga com Bad Bunny
A famosa falou abertamente sobre sua relação com o artista
Por Franciely Gomes
Anitta quebrou o silêncio e falou sobre sua relação com o cantor Bad Bunny no Carnaval de Salvador. A cantora esclareceu os rumores de que não gostava do artista e afirmou que os dois possuem uma boa relação.
“Gente, eu não faço a menor ideia de onde surgiu essa história. Tem que perguntar pra quem inventou os rumores, viu? Porque eu não sei nem de onde saíram os rumores. Tá tudo certo entre a gente. O admiro e sou fã. Acho inacreditável tudo que fez”, disse ala durante uma coletiva de imprensa em Salvador, pouco antes de puxar seu trio pipoca.
A morena inda fez questão de elogiar a trajetória do artista, que recentemente deu o que falar ao se apresentar no Superbowl. “A gente se conheceu quando ele tava começando. Eu tava cantando Downtown na época, com o J Balvin e nos conhecemos nos bastidores. Ele tem uma trajetória inacreditável”, completou.
Fim da carreira internacional?
Durante a entrevista, a famosa também falou sobre a situação atual de sua carreira internacional. A cantora afirmou que voltou para o Brasil por recomendação médica, tanto física quanto psicológica, e por saudade da família.
“Na verdade eu voltei a morar aqui por vários motivos, motivos de saúde principalmente, porque eu realmente não estava aguentando fisicamente ficar indo lá pra fora. Além de eu me sentir mais feliz aqui morando no Brasil. Por conta da saúde eu vim, mas acabei percebendo que realmente eu fico mais feliz quando estou perto da minha família, quando estou com todo mundo, que eu amo”, explicou.
Entretanto, Anitta garantiu que não pretende abandonar tudo o que foi construído ao longo destes últimos anos. “Não vou abandonar, porque tudo que eu conquistei lá é uma coisa que eu nunca nem imaginei. Nunca imaginei fazer uma turnê com o The Weenknd, como vou fazer agora. É tudo inacreditável, então eu não vou abandonar nada disso, porque eu sou muito grata e muito feliz. Porém, realmente a minha prioridade no momento está sendo aqui, por estar mais feliz e é o que a minha saúde está dando conta”, concluiu.
