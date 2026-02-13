Menu
VIRALIZOU

Aos 93 anos, Ary Fontoura surge de biquíni e choca web

Fontoura viralizou nas redes sociais

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

13/02/2026 - 13:32 h

O ator Ary Fontoura entrou no clima do Carnaval e viralizou nas redes sociais após surgir de biquíni em um vídeo nesta sexta-feira, 13.

O clique foi publicado após ele seguir uma dica fitness que sugeria vestir a peça ao voltar da academia para “pensar melhor no pós-treino”. O artista apareceu com um modelo verde neon e arrancou gargalhadas dos internautas.

“Dica para manter o foco. Chegou da academia, coloca o biquíni. Para ver bem o que vai comer de pós-treino”, dizia a sugestão. Na legenda, ele brincou: “Só que não ficou bom”.

“Ah… A gente tem que agradecer por essas risadas, logo pela manhã… Amo”, escreveu um internauta. “Nosso Ary, quanta criatividade. Ouurrr Ferro Veio”, disse mais uma. “Você é demais… muito criativo! Brasil te ama”, acrescentou uma terceira.

Um post compartilhado por Ary Fontoura (@aryfontoura)

Ary Fontoura

