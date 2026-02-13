BLOCO ALERTA GERAL
Muito chamego: Erika Januza e Arlindinho curtem Carnaval de Salvador
Atriz e cantor assumiram o relacionamento no ano passado
Por Ane Catarine
A atriz e modelo brasileira Erika Januza, de 40 anos, foi clicada na quinta-feira, 12, curtindo o primeiro dia oficial do Carnaval de Salvador em clima de romance.
Ela acompanhava o namorado, o cantor Arlindinho, de 34 anos, que se apresentou no circuito Osmar (Campo Grande), no bloco Alerta Geral.
Com muito samba no pé, Erika seguiu o desfile no trio elétrico e compartilhou alguns registros com os fãs.
A atriz e o cantor assumiram o relacionamento no ano passado. Este é o primeiro Carnaval dos dois juntos em Salvador.
Abertura do Carnaval
O Carnaval de Salvador 2026 foi oficialmente aberto nesta quinta-feira, 12, no circuito Osmar, no Campo Grande.
A cerimônia celebrou os 110 anos do samba e contou com a tradicional entrega da chave da cidade ao Rei Momo, Neto Rodrigues.
