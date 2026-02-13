Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CARNAVAL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BLOCO ALERTA GERAL

Muito chamego: Erika Januza e Arlindinho curtem Carnaval de Salvador

Atriz e cantor assumiram o relacionamento no ano passado

Ane Catarine

Por Ane Catarine

13/02/2026 - 7:36 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Arlindinho e Erika Januza
Arlindinho e Erika Januza -

A atriz e modelo brasileira Erika Januza, de 40 anos, foi clicada na quinta-feira, 12, curtindo o primeiro dia oficial do Carnaval de Salvador em clima de romance.

Ela acompanhava o namorado, o cantor Arlindinho, de 34 anos, que se apresentou no circuito Osmar (Campo Grande), no bloco Alerta Geral.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Com muito samba no pé, Erika seguiu o desfile no trio elétrico e compartilhou alguns registros com os fãs.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Bloco Alerta geral (@blocoalertageral)

A atriz e o cantor assumiram o relacionamento no ano passado. Este é o primeiro Carnaval dos dois juntos em Salvador.

Leia Também:

Faltou criatividade? Veja 4 fantasias para fazer sucesso no Carnaval
Bahia lança campanha contra assédio no Carnaval e alerta torcedores
Jerônimo destaca impacto positivo do Carnaval 2026 na economia baiana
Após flerte com oposição, Quinho aparece ao lado de Rui no Carnaval

Abertura do Carnaval

O Carnaval de Salvador 2026 foi oficialmente aberto nesta quinta-feira, 12, no circuito Osmar, no Campo Grande.

A cerimônia celebrou os 110 anos do samba e contou com a tradicional entrega da chave da cidade ao Rei Momo, Neto Rodrigues.

Carnaval ao vivo é no A TARDE!

Acompanhe os trios, artistas e a folia em tempo real na transmissão especial do A TARDE.

Assista no Youtube Youtube icon

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Arlindinho bloco Alerta Geral Carnaval de Salvador Circuito Osmar erika januza

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Arlindinho e Erika Januza
Play

Oficialmente, Carnaval! Xanddy Harmonia abre folia em Salvador no ritmo do samba

Arlindinho e Erika Januza
Play

Bruna Marquezine chega a Salvador para carnaval com Shawn Mendes

Arlindinho e Erika Januza
Play

É hoje! Saiba onde assistir ao vivo a transmissão do Carnaval A TARDE Folia

Arlindinho e Erika Januza
Play

Três suspeitos são presos e mais de 150 abadás apreendidos em operação

x