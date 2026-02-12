Menu
POLÍTICA
VAI FICAR?

Após flerte com oposição, Quinho aparece ao lado de Rui no Carnaval

Ex-prefeito de Belo Campo foi apontado como possível vice na chapa de ACM Neto

Redação

Por Redação

12/02/2026 - 20:32 h

Quinho chegou ao circuito Osmar ao lado de Rui Costa.
O ex-prefeito de Belo Campo e ex-presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), Quinho Tigre (PSD), surpreendeu e apareceu nesta quinta-feira, 12, ao lado do ministro da Casa Civil, Rui Costa, no Carnaval do Campo Grande.

Um dia antes, Quinho virou notícia ao ser apontado como possível vice na chapa de ACM Neto (União Brasil) ao Governo da Bahia nas eleições de outubro, indicando um rompimento com o grupo liderado pelo governador Jerônimo Rdorigues (PT).

Segundo fontes ligadas a Quinho, o político iniciou as conversas nas últimas semanas, tendo mantido contatos com Neto e com o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil). O 'flerte' avançou com uma reunião entre os três na capital, na quinta-feira passada, 5.

Leia Também:

Jerônimo Rodrigues defende "trégua política" durante Carnaval
Coronel confirma ida para oposição e aguarda decisão sobre partido
Adolfo Menezes aposta em reeleição de Jerônimo com chapa puro-sangue

Ao ser questionado sobre a movimentação, Rui não fez rodeios e rechaçou qualqier possibilidade de mudança de lado do ex-gestor: “Ele está aqui comigo e está me acompanhando no Carnaval. Acho que isso fala mais que qualquer palavra”, disparou o ministro.

Compensação e apoio a Quinho

Quinho, que já articulava para ser candidato a deputado estadual pelo PSD, sigla da qual ainda faz parte, teria uma compensação para embarcar na disputa como vice.

Segundo uma outra fonte, em conversa com o Portal A TARDE, ACM Neto teria se comprometido a apoiar sua candidatura a prefeito de Vitória da Conquista em 2028. O ex-prefeito de Belo Campo já externou seu desejo de administrar a terceira maior cidade do estado.

A informação foi confirmada por um outro nome ligado diretamente a Quinho, que pontuou que as conversas ainda estão em estágio inicial.

Tags:

ACM Neto chapa majoritária Quinho Tigre Rui Costa

Ver todas

x