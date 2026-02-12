SEM RETORNO
Coronel confirma ida para oposição e aguarda decisão sobre partido
Senador rompeu com o grupo governista após ser rifado da chapa majoritária
Por Anderson Ramos
Se ainda restava dúvida sobre o rompimento de Angelo Coronel com o governo, agora não há mais. O senador confirmou que não faz mais parte do grupo governista e garantiu que vai apoiar o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), ao Governo da Bahia nas eleições de outubro.
Durante entrevista para o jornalista Júnior Porto, em Ipecaetá, para a rádio Patos FM 87,9 e para o portal Fala Aí Bocão, na quarta-feira, 11, o senador disse que a única incerteza no momento é sobre o seu futuro partido.
“O partido ainda está em discussão, mas minha posição política já está definida ao lado de ACM Neto”, garantiu Coronel. De acordo com o senador, os partidos que estão sendo analisados são o União Brasil, Progressistas (PP) e PSDB.
Na ocasião, Angelo Coronel ainda disse que não “guarda rancor” dos antigos aliados, que segundo ele, “retaliam” e “conspiraram” contra ele.
Coronel se aliou à oposição e deixou o PSD após ser rifado da chapa governista. Sua saída da composição abriu caminho para a formação da chapa puro-sangue petista, formada pelo governador Jerônimo Rodrigues, Jaques Wagner e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, que vão concorrer ao Senado.
