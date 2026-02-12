Menu
SEM RETORNO

Coronel confirma ida para oposição e aguarda decisão sobre partido

Senador rompeu com o grupo governista após ser rifado da chapa majoritária

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

12/02/2026 - 16:15 h

Senador Angelo Coronel mudou de lado e vai concorrer com o grupo de oposição.
-

Se ainda restava dúvida sobre o rompimento de Angelo Coronel com o governo, agora não há mais. O senador confirmou que não faz mais parte do grupo governista e garantiu que vai apoiar o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), ao Governo da Bahia nas eleições de outubro.

Durante entrevista para o jornalista Júnior Porto, em Ipecaetá, para a rádio Patos FM 87,9 e para o portal Fala Aí Bocão, na quarta-feira, 11, o senador disse que a única incerteza no momento é sobre o seu futuro partido.

Leia Também:

Jerônimo bate o martelo sobre anúncio da chapa majoritária
Afago ao aliado e cadeiras vazias: almoço de Coronel com vereadores
“É página virada”, diz Wagner sobre saída de Angelo Coronel da base

“O partido ainda está em discussão, mas minha posição política já está definida ao lado de ACM Neto”, garantiu Coronel. De acordo com o senador, os partidos que estão sendo analisados são o União Brasil, Progressistas (PP) e PSDB.

Na ocasião, Angelo Coronel ainda disse que não “guarda rancor” dos antigos aliados, que segundo ele, “retaliam” e “conspiraram” contra ele.

Coronel se aliou à oposição e deixou o PSD após ser rifado da chapa governista. Sua saída da composição abriu caminho para a formação da chapa puro-sangue petista, formada pelo governador Jerônimo Rodrigues, Jaques Wagner e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, que vão concorrer ao Senado.

Tags:

ACM Neto Angelo Coronel eleições bahia política bahia Rompimento político União Brasil

x