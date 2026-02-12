Jerônimo Rodrigues defende "trégua política" durante Carnaval

Jerônimo Rodrigues e Bruno Reis durante a entrega das chaves ao Rei Momo; Carnaval de Salvador foi oficialmente aberto nesta quinta-feira, 12 - Foto: José Simões / Ag. A TARDE

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), defendeu uma "trégua política" durante o período do Carnaval, nesta quinta-feira, 12, em discurso antes da abertura oficial da folia no bairro do Campo Grande, em Salvador.

O evento reúne, além do chefe do Executivo estadual, nomes como o do prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), além de deputados e vereadores.

"Estamos aqui para, junto com o prefeito, demonstrar unidade nesse projeto. Quero que essa imagem se repita e se repetiu durante os últimos três anos. Esse é o quarto ano que é a chamada trégua da política quando a gente estabelece que o que nós queremos é ver um carnaval de paz", disse o governador.

"A gente quer ver uma Salvador, uma Bahia recheada de baianos, de turistas. Teremos, inclusive, a possibilidade do presidente Lula vir prestigiar o Carnaval da Bahia no sábado. Estamos aguardando o fechamento definitivo da agenda. É uma agenda de controle dele, não posso falar, mas o convite foi feito. Espero que ele aceite o convite. E nós estamos prontos", completou.