Marinha premia Jerônimo Rodrigues com sua maior honraria

Governador Jerônimo Rodrigues recebe a Ordem do Mérito Naval, maior honraria da Marinha - Foto: Amanda Ercília/GOVBA

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), recebeu nesta sexta-feira, 23, a condecoração Ordem do Mérito Naval, a mais alta honraria concedida pela Marinha do Brasil.

A medalha reconhece personalidades civis e militares que prestaram serviços relevantes ou contribuíram para o fortalecimento da Força Naval e de seus valores institucionais.

A homenagem foi entregue pelo comandante da Marinha, almirante Marcos Sampaio Olsen, em solenidade que contou com a presença da primeira-dama do Estado, Tatiana Velloso.

Governador destaca papel da Marinha

Ao comentar a condecoração, Jerônimo Rodrigues ressaltou o simbolismo da honraria e a importância da instituição para o país.

“Recebo essa medalha com muita honra e respeito por uma instituição que tem papel essencial na defesa da soberania nacional e na proteção do nosso mar. A Marinha do Brasil é motivo de orgulho para todos nós, pelo seu compromisso histórico com o desenvolvimento e a segurança do país”, afirmou o governador.

Cerimônia ocorreu durante operação

A entrega da medalha ocorreu durante a passagem da Esquadra por Salvador, no contexto da Operação Aspirantex 2026, exercício anual da Marinha voltado à formação prática dos aspirantes da Escola Naval.

Durante cerca de 20 dias, alunos do segundo ano participam de uma viagem de instrução a bordo de navios da Esquadra, percorrendo o litoral entre os estados do Rio de Janeiro e da Paraíba. O roteiro inclui escalas em portos do Nordeste e do Sudeste, onde os militares vivenciam, no mar, a rotina operacional da carreira naval.

Formação e treinamento dos futuros oficiais

Além de aplicar os conhecimentos adquiridos em sala de aula, os aspirantes participam de exercícios operacionais e escolhem o Corpo e a Habilitação que irão orientar suas trajetórias profissionais.

A operação reúne cerca de 2.400 militares, fortalece a presença da Marinha na chamada Amazônia Azul e promove o adestramento integrado de meios navais e aeronavais. Entre as atividades estão ações de defesa, operações de superfície, guerra antissubmarino, guerra eletrônica e cibernética.

Reconhecimento ao apoio do governo baiano

O comandante da Marinha destacou o caráter formador da Aspirantex e o significado da homenagem concedida ao governador.

“A Aspirantex é um marco na formação dos futuros oficiais da Marinha, quando o conhecimento adquirido em sala de aula é aplicado no ambiente real de operações. A Medalha do Mérito Naval concedida ao governador simboliza o reconhecimento da Marinha ao apoio institucional e à parceria com o Estado da Bahia”, afirmou o comandante.