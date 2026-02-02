Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VOTO?

Jerônimo Rodrigues revela pedido feito a Iemanjá: “Urgência”

Gestor participou da tradicional Festa de Iemanjá nesta segunda-feira, 2

Cássio Moreira e Edvaldo Sales

Por Cássio Moreira e Edvaldo Sales

02/02/2026 - 8:19 h | Atualizada em 02/02/2026 - 9:51

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Jerônimo Rodrigues participou da tradicional Festa de Iemanjá nesta segunda-feira, 2
Jerônimo Rodrigues participou da tradicional Festa de Iemanjá nesta segunda-feira, 2 -

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), revelou o pedido que fez para a Rainha do Mar. O gestor marcou presença na tradicional Festa de Iemanjá, que acontece nesta segunda-feira, 2, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. A celebração é considerada uma das maiores manifestações religiosas e culturais da Bahia e reúne milhares de devotos e turistas.

“Eu fiz [um pedido]. Na minha campanha, eu e Lula focamos no combate à fome. Eu sou de origem muito pobre, e eu sei o que significa faltar comida na mesa. Meu pedido ali é que ela dê força, dê forças a Lula, ao povo da Bahia, para a gente encontrar com a urgência necessária a saída para o combate à fome”, disse Jerônimo em entrevista concedida à imprensa.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

De azul e branco, devotos apostam no conforto para celebrar Iemanjá
Entre flores e agradecimentos, devotos renovam a fé em Iemanjá no 2 de fevereiro
Dia de Iemanjá: como a festa mantém a sua força popular em Salvador

Na ocasião, o governador afirmou que o pedido para receber votos na próxima eleição vem depois. “Nós superamos o mapa da fome, nós encontramos saída. O voto a gente pode pedir depois. Nós estamos começando o ano. O meu balaio tinha uns agradecimentos e meu pedido para que a gente possa definitivamente não ter nenhum baiano passando fome”, ressaltou.

Jerônimo Rodrigues finalizou: “O que resolve de fato o combate à fome, é o combate à pobreza. Quando não se tem pobre, não se tem gente passando fome.”

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por A TARDE (@atardeoficial)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Iemanjá Jerônimo Rodrigues

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jerônimo Rodrigues participou da tradicional Festa de Iemanjá nesta segunda-feira, 2
Play

Maternidade de Salvador levará nome do deputado Alan Sanches

Jerônimo Rodrigues participou da tradicional Festa de Iemanjá nesta segunda-feira, 2
Play

Vídeos do STF revelam versões conflitantes de Vorcaro e ex-presidente do BRB

Jerônimo Rodrigues participou da tradicional Festa de Iemanjá nesta segunda-feira, 2
Play

‘Netflix do governo’ será exibida nas escolas; entenda proposta

Jerônimo Rodrigues participou da tradicional Festa de Iemanjá nesta segunda-feira, 2
Play

‘TromPetista’ toca berrante durante caminhada de bolsonaristas

x