Jerônimo Rodrigues revela pedido feito a Iemanjá: “Urgência”

Jerônimo Rodrigues participou da tradicional Festa de Iemanjá nesta segunda-feira, 2 - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), revelou o pedido que fez para a Rainha do Mar. O gestor marcou presença na tradicional Festa de Iemanjá, que acontece nesta segunda-feira, 2, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. A celebração é considerada uma das maiores manifestações religiosas e culturais da Bahia e reúne milhares de devotos e turistas.

“Eu fiz [um pedido]. Na minha campanha, eu e Lula focamos no combate à fome. Eu sou de origem muito pobre, e eu sei o que significa faltar comida na mesa. Meu pedido ali é que ela dê força, dê forças a Lula, ao povo da Bahia, para a gente encontrar com a urgência necessária a saída para o combate à fome”, disse Jerônimo em entrevista concedida à imprensa.

Na ocasião, o governador afirmou que o pedido para receber votos na próxima eleição vem depois. “Nós superamos o mapa da fome, nós encontramos saída. O voto a gente pode pedir depois. Nós estamos começando o ano. O meu balaio tinha uns agradecimentos e meu pedido para que a gente possa definitivamente não ter nenhum baiano passando fome”, ressaltou.

Jerônimo Rodrigues finalizou: “O que resolve de fato o combate à fome, é o combate à pobreza. Quando não se tem pobre, não se tem gente passando fome.”