2 DE FEVEREIRO
De azul e branco, devotos apostam no conforto para celebrar Iemanjá
Tradição reúne milhares de pessoas no bairro do Rio Vermelho
Por Luiza Nascimento e Victoria Isabel
Azul, branco e muito significado marcaram o visual de quem celebrou Iemanjá no Rio Vermelho. Na tradicional festa do 2 de fevereiro, devotos apostaram em conforto e estilo para celebrar a Rainha do Mar.
Vestida de azul dos pés à cabeça, Arabi chamava atenção pela elegância e pela sintonia com a orixá. Para ela, celebrar Iemanjá também passa pela forma de se apresentar.
“Se for pra sair de casa, tem que brilhar”, afirmou. Inspirado nas cores da orixá, o look foi pensado para homenagear Iemanjá sem abrir mão do bem-estar. Frequentadora da festa desde a adolescência, Arabi conta que a relação com a celebração vem de família. “Minha avó era filha de Iemanjá e sempre nos trouxe para cá. Antes, eu vinha mais cedo, pela parte mais religiosa. Hoje vim com a família toda”, contou.
Para Tatiana, a experiência no Rio Vermelho é ainda mais recente. Natural do Rio de Janeiro, ela escolheu a Bahia para viver, pela primeira vez, a Festa de Iemanjá. “Descobri recentemente que sou filha de Iemanjá, então meu contato religioso ainda é muito novo. Vim para conhecer, sentir a energia da festa”, explicou.
Na escolha do visual, a prioridade foi clara: conforto e cores da festa. “Escolhi peças que eu já tinha, pensando nas cores e, principalmente, no calor”, disse. Para enfrentar a multidão, Tatiana também trouxe um “kit sobrevivência”: doleira com documentos, filtro solar e água.
A primeira vez no Rio Vermelho também marcou a trajetória de Samara, que veio de Belém do Pará para realizar um sonho antigo. “Eu sempre acompanhava essa festa pela televisão. Me organizei e pensei: eu preciso viver isso”, contou.
Para a ocasião, Samara apostou em um look alinhado à paleta tradicional da festa. “Me disseram que aqui é branco e azul, então a gente tem que entregar”, brincou. Mesmo com o calor intenso, ela fez questão de adaptar a produção para ficar mais à vontade e aproveitar cada momento.
