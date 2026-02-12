Jerônimo destaca impacto positivo do Carnaval 2026 na economia baiana

O governador Jerônimo Rodrigues fez a entrega simbólica das chaves do Carnaval 2026 ao Rei Momo Neto Rodrigues - Foto: Joá Souza | GOVBA

Durante a cerimônia de entrega das chaves do Carnaval 2026 ao Rei Momo Neto Rodrigues, realizada no Circuito Osmar (Campo Grande) nesta quinta-feira, 12, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) destacou o impacto positivo da folia, apoiada pelo Estado, na economia baiana.

Segundo o governador, além de Salvador, mais de 150 municípios baianos terão reflexos diretos nos setores do turismo, dos serviços, da economia criativa e na geração de emprego e renda.

“Na capital e no interior, a ocupação hoteleira chega a cerca de 90% em diversas regiões turísticas, como o Litoral, a Chapada Diamantina e o Oeste do estado”, destacou o petista.

No circuito, Jerônimo Rodrigues e o vice-governador Geraldo Júnior (MDB), que também é o coordenador-geral do Carnaval da Bahia 2026, prestigiaram as apresentações de Luiz Caldas e Daniela Mercury, atrações apoiadas pelo Governo da Bahia.

“O Carnaval da Bahia é resultado de um trabalho integrado entre diversas secretarias e órgãos estaduais, garantindo segurança, inclusão social e valorização cultural. Nosso compromisso é assegurar que baianos e turistas aproveitem a festa com serviços públicos funcionando de forma eficiente”, afirmou Geraldo Júnior.

Reforço à Cultura

Entre os serviços oferecidos pelo Governo do Estado para o Carnaval de Salvador deste ano, se destaca o o Programa Ouro Negro, que fomenta as expressões culturais da folia baiana com o maior investimento da história do programa.

Ao todo, foram R$ 17 milhões destinados a 134 blocos afro, afoxés, blocos de samba, indígenas e de reggae, nos circuitos de Salvador e no interior do estado. No Pelourinho, mais especificamente, o Carnaval ganhou o reforço do edital “Carnaval do Pelô”, que destinou mais de R$ 3 milhões à contratação de 87 atrações.

“O Carnaval é o momento em que a Bahia demonstra ao Brasil e ao mundo sua capacidade de reunir pessoas e promover desenvolvimento a partir da cultura. É também um período em que a economia se aquece, gerando emprego, renda e retorno em políticas públicas que beneficiam a população”, afirmou o secretário de Cultura, Bruno Monteiro.

Segurança do Carnaval

O esquema de segurança da festa, que tem atuação especial da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), conta com um investimento superior a R$ 110 milhões, que se traduz na mobilização de mais de 37 mil policiais e bombeiros na capital e no interior.

O monitoramento contará com cinco mil câmeras, parte delas com tecnologia de reconhecimento facial, além de 2,5 mil estruturas fixas e móveis, entre postos de atendimento e observação elevada, e portais de abordagem.

“Esse ano também contamos com mais de 60 drones com imagens de alta resolução, lincados com o Centro Integrado de Comando e Controle, fazendo o monitoramento naquelas áreas onde as equipes fixas não chegam”, acrescentou Marcelo Werner, secretário de Segurança Pública do Estado.

Serviços de saúde

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) também reforça o atendimento durante o Carnaval, com plantões emergenciais em hospitais estratégicos, ampliação das unidades de pronto atendimento, reforço nas unidades móveis de saúde nos circuitos e testagem rápida para HIV, sífilis e hepatites virais, além do serviço de assistência às mulheres vítimas de violência sexual no Hospital da Mulher, funcionando 24 horas.

Roberta Santana, secretária da Saúde, destacou o investimento superior a R$ 14 milhões em ações integradas, envolvendo também os municípios:

“Temos o reforço da assistência garantindo que os hospitais realizem mais de 4,2 mil plantões emergenciais, incentivo à imunização contra vírus como Influenza e Covid-19 e ações de prevenção de ISTs, com seis postos montados em Salvador e outros em Itabuna, Juazeiro, Brumado e Porto Seguro”, declarou

Outros serviços

Além disso, o evento conta com o Plantão Integrado dos Direitos Humanos, que acolhe denúncias de violações contra crianças, idosos, pessoas com deficiência e a comunidade LGBTQIAPN+. Também são realizadas campanhas institucionais de combate ao racismo, à intolerância religiosa e à violência contra as mulheres.

Ainda, destaca-se o investimento superior a R$ 5 milhões para apoio aos catadores de materiais recicláveis, com garantia de segurança alimentar e equipamentos de proteção.