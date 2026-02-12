Menu
HOME > CARNAVAL
SAMBA X PAGODÃO

Xanddy Harmonia valoriza o samba baiano e comenta sobre o pagodão

Cantor destacou a importância de resgatar as raízes do samba e inspirar novas gerações

Andrêzza Moura e Edvaldo Sales

Por Andrêzza Moura e Edvaldo Sales

12/02/2026 - 20:22 h

Xanddy comenta sobre o impacto do pagodão nas raízes do samba baiano
Xanddy comenta sobre o impacto do pagodão nas raízes do samba baiano -

O cantor Xanddy Harmonia, um dos destaques da abertura oficial do Carnaval de Salvador 2026, no Campo Grande, Circuito Osmar, nesta quinta-feira, 12, falou ao Portal A Tarde sobre a relação entre o samba baiano e o pagodão, em meio a críticas de que o ritmo teria “desvirtuado” a tradição do samba.

“Ah, eu acho que tem uma turma nova, uma geração que já nasceu muito dentro disso, dentro dessa coisa nova, não conhece, inclusive, as raízes do samba. É muito bom, é muito importante que eles conheçam. A gente tem feito trabalho, eu tenho feito trabalho de resgate, pensando, inclusive, nessa nova geração, que eles escutem. E eu já estou começando a receber respostas disso, tanto na música..., Já tem grupos, pessoas novas fazendo coisas bacanas, assim, como recados”, disse Xanddy.

Ele contou ainda que recebe retorno positivo de outros artistas. “Antes de ontem, não vou citar o nome, mas um amigo da música ligou dizendo assim: ‘Cara, o que você tem feito, o que você representa me inspira muito e eu quero muito seguir isso aí. Eu quero fazer coisa que todo mundo escute, desde a criancinha até a vovozinha, porque eu acho que isso é o correto'. Palavras dele. E eu acho também que é o correto”, concluiu o cantor.

x