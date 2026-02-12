SAMBA X PAGODÃO
Xanddy Harmonia valoriza o samba baiano e comenta sobre o pagodão
Cantor destacou a importância de resgatar as raízes do samba e inspirar novas gerações
Por Andrêzza Moura e Edvaldo Sales
Siga o A TARDE no Google
O cantor Xanddy Harmonia, um dos destaques da abertura oficial do Carnaval de Salvador 2026, no Campo Grande, Circuito Osmar, nesta quinta-feira, 12, falou ao Portal A Tarde sobre a relação entre o samba baiano e o pagodão, em meio a críticas de que o ritmo teria “desvirtuado” a tradição do samba.
“Ah, eu acho que tem uma turma nova, uma geração que já nasceu muito dentro disso, dentro dessa coisa nova, não conhece, inclusive, as raízes do samba. É muito bom, é muito importante que eles conheçam. A gente tem feito trabalho, eu tenho feito trabalho de resgate, pensando, inclusive, nessa nova geração, que eles escutem. E eu já estou começando a receber respostas disso, tanto na música..., Já tem grupos, pessoas novas fazendo coisas bacanas, assim, como recados”, disse Xanddy.
Leia Também:
Ele contou ainda que recebe retorno positivo de outros artistas. “Antes de ontem, não vou citar o nome, mas um amigo da música ligou dizendo assim: ‘Cara, o que você tem feito, o que você representa me inspira muito e eu quero muito seguir isso aí. Eu quero fazer coisa que todo mundo escute, desde a criancinha até a vovozinha, porque eu acho que isso é o correto'. Palavras dele. E eu acho também que é o correto”, concluiu o cantor.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes