Carnaval de Salvador: mistura de ritmos agita 1º dia e divide opiniões

Público comenta preferências: ecléticos, pagodão ou forró? - Foto: Clara Pessoa

O Carnaval de Salvador começou oficialmente nesta quinta-feira, 12. Com uma verdadeira mistura de ritmos, o primeiro dia da folia reuniu atrações de peso no Circuito Dodô, localizado na Barra-Ondina.

Dentre os principais artistas que passaram pelo percurso estão Bell Marques, Theuzinho, Ludmilla, Pedro Sampaio e Solange Almeida, que passeiam pelos gêneros musicais axé, arrocha, samba, funk e forró.

Curtindo a abertura da folia, a paulista Luana Reis afirmou que gosta de aproveitar cada ritmo da melhor maneira, pois se considera eclética. “Ai, amei essa mistura. Eu sou muito eclética, né? Então, para mim está maravilhoso”, disse ela ao Portal A TARDE.

Luana Reis | Foto: Franciely Gomes / Ag A TARDE

Já a correspondente bancária e soteropolitana Jaqueline Abreu confessou que prefere o pagodão e não curte muito ouvir forró durante o Carnaval. “Eu prefiro Bell e Kannário. Forró no Carnaval não cola, né? De manhã pode até ter o forró, mas de noite é porradeira”, disparou.

Jaqueline Abreu | Foto: Franciely Gomes / Ag A TARDE

Vivendo o melhor dos dois mundos, a técnica de enfermagem Daniela Fakinton alegou que deve haver um equilíbrio entre os artistas locais e os de fora. “Eu acho que hoje em dia está na medida. Não precisa tirar muito o axé e nem colocar outros. Acho que tem que mesclar mesmo na medida”, afirmou.