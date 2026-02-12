Oficialmente, Carnaval! Xanddy Harmonia abre folia em Salvador no ritmo do samba

Xanddy Harmonia no Campo Grande - Foto: José Simões / Ag. A TARDE

A folia começou. Após dias de festa com o pré-Carnaval pela cidade, o Carnaval de Salvador 2026 iniciou oficialmente nesta quinta-feira (12). O prefeito Bruno Reis entregou a chave da cidade ao Rei Momo, Neto Rodrigues, no circuito Osmar, no Campo Grande.

"Vocês sabem da importância do carnaval para a nossa cidade. Ele gera emprego e renda, são mais de 250 mil empregos criados nesse período. Estamos injetando na economia 2,6 bilhões de reais", afirmou o prefeito de Salvador em entrevista coletiva.

Para inaugurar a quebradeira da galera, Xanddy Harmonia foi quem deu a voz e arrastou uma multidão que foi curtir o primeiro dia do carnaval. O cantor foi escolhido para comandar a festa, que homenageia o samba de roda neste ano.

Além de Xanddy Harmonia, passam também pelo Campo Grande, nesta quinta (12), as seguintes atrações: MudeideNome, Alexandre Peixe, Gilmelândia, Daniela Mercury, Jau, Alerta Geral, Tonho Matéria, Samba Trator, Escandurras, É o Tchan, entre outros. Confira programação completa.

Tema do Carnaval

O tema do Carnaval de Salvador é: "O samba nasceu aqui”, uma reverência a um gênero que atravessa gerações, não só no Carnaval, mas o ano inteiro. A homenagem faz referência aos 110 anos da gravação do primeiro samba do Brasil, em 1916: “Pelo Telefone”, de Donga e Mauro de Almeida.