CARNAVAL

Oficialmente, Carnaval! Xanddy Harmonia abre folia em Salvador no ritmo do samba

Carnaval de Salvador começou oficialmente nesta quinta-feira, 12

William Falcão

Por William Falcão

12/02/2026 - 18:38 h | Atualizada em 12/02/2026 - 19:19

Xanddy Harmonia no Campo Grande
Xanddy Harmonia no Campo Grande -

A folia começou. Após dias de festa com o pré-Carnaval pela cidade, o Carnaval de Salvador 2026 iniciou oficialmente nesta quinta-feira (12). O prefeito Bruno Reis entregou a chave da cidade ao Rei Momo, Neto Rodrigues, no circuito Osmar, no Campo Grande.

"Vocês sabem da importância do carnaval para a nossa cidade. Ele gera emprego e renda, são mais de 250 mil empregos criados nesse período. Estamos injetando na economia 2,6 bilhões de reais", afirmou o prefeito de Salvador em entrevista coletiva.

Para inaugurar a quebradeira da galera, Xanddy Harmonia foi quem deu a voz e arrastou uma multidão que foi curtir o primeiro dia do carnaval. O cantor foi escolhido para comandar a festa, que homenageia o samba de roda neste ano.

Leia Também:

Ambulantes revelam o que planejam fazer com o lucro do Carnaval
Foliões cruzam estados para viver a abertura do Carnaval de Salvador
Itaparica confirma grandes nomes da música para cinco dias de folia

Além de Xanddy Harmonia, passam também pelo Campo Grande, nesta quinta (12), as seguintes atrações: MudeideNome, Alexandre Peixe, Gilmelândia, Daniela Mercury, Jau, Alerta Geral, Tonho Matéria, Samba Trator, Escandurras, É o Tchan, entre outros. Confira programação completa.

Tema do Carnaval

O tema do Carnaval de Salvador é: "O samba nasceu aqui”, uma reverência a um gênero que atravessa gerações, não só no Carnaval, mas o ano inteiro. A homenagem faz referência aos 110 anos da gravação do primeiro samba do Brasil, em 1916: “Pelo Telefone”, de Donga e Mauro de Almeida.

Tags:

Carnaval de Salvador xanddy harmonia

x