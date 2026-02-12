Menu
CARNAVAL

Itaparica confirma grandes nomes da música para cinco dias de folia

Itaparica Folia terá cinco dias de shows e blocos na Ilha

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

12/02/2026 - 16:52 h

Confira a agenda do Carnaval de Itaparica
Confira a agenda do Carnaval de Itaparica -

O Carnaval de Itaparica 2026 começa oficialmente nesta sexta-feira, 13, com a abertura dos circuitos do Itaparica Folia. A programação reúne cinco dias de shows, desfiles de blocos e trios elétricos, movimentando a Ilha com atrações na Praça da Quitanda e nos circuitos Maria Felipa e Catarina Paraguaçu.

A primeira noite será comandada por Samba do Peu, J. Eskine, Renanzinho CBX e Jau, que sobem ao palco montado na Praça da Quitanda, principal ponto de encontro dos foliões.

Ao longo do evento, também se apresentam Gilmelândia, Guga Meyra, Viola de Doze, Isaque Gomes, O Maestro, Ah Chapa, Duas Medidas, Dan Miranda (ex-Filhos de Jorge), entre outros artistas. A expectativa é de intensa movimentação durante todo o período carnavalesco, reunindo moradores e turistas.

Programação no palco da Quitanda

No sábado, 14, a festa continua com Ah Chapa, Arroz Doce, Pegando no Tombo e Isaque Gomes.

No domingo. 15, a agenda inclui o grupo infantil Gato Multicores, Duas Medidas, Montanha, Viola de Doze e Banda Raneychas.

Na segunda-feira, 16, sobem ao palco Charanga, Dan Miranda, Ney D’Resenha, Pagode do Crix e Clara Evidência.

Encerrando a programação, na terça-feira, 17, se apresentam Charanga, Dois Amores, Kaylan o Topzinho, Larissa Gomes e Gabriel Fidelis.

Leia Também:

Carnaval de Salvador terá transporte monitorado por IA e drones
Foliões terão água gratuita no Carnaval de Salvador; saiba onde ficam os pontos de hidratação
Filhas de Gandhy prometem desfile histórico no Carnaval de Salvador
Suspeito de abusar foliã no Fuzuê é proibido de ir ao Carnaval

Blocos e circuitos

Além dos shows na Praça da Quitanda, o Carnaval de Itaparica contará com desfiles de blocos nos circuitos Maria Felipa e Catarina Paraguaçu, que percorrem a orla e diversos bairros da cidade. Com apoio da Prefeitura de Itaparica, os blocos desfilam sem cordas.

Sexta-feira, 13

  • Bloco Alegria e Fantasia;
  • Bloco das Camisolas com Zé Paredão;
  • Bloco do Marcelino Arrastão da Paz.

Sábado, 14

  • Bloco Cheiro da Ilha percorre o circuito Maria Felipa com Guga Meyra.

Domingo, 15

  • Afoxé Obá;
  • Me Chama Que Eu Vou;
  • As Bandidas;
  • Afroturbantadas;
  • Aqui Dá Samba;
  • As Nikets.

Segunda-feira, 16

  • Cheiro da Ilha com Gilmelândia;
  • Arrastão dos Amigos de Jorge;
  • Arrastão do Lopes;
  • Borracha Mole.

Terça-feira, 17

  • Bloco das Camisolas com O Maestro;
  • Afoxé Obá;
  • Aqui Dá Samba;
  • As Nikets.

O Itaparica Folia 2026 promete reunir música, tradição e participação popular durante os cinco dias de Carnaval na Ilha.

