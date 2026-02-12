CARNAVAL
Itaparica confirma grandes nomes da música para cinco dias de folia
Itaparica Folia terá cinco dias de shows e blocos na Ilha
O Carnaval de Itaparica 2026 começa oficialmente nesta sexta-feira, 13, com a abertura dos circuitos do Itaparica Folia. A programação reúne cinco dias de shows, desfiles de blocos e trios elétricos, movimentando a Ilha com atrações na Praça da Quitanda e nos circuitos Maria Felipa e Catarina Paraguaçu.
A primeira noite será comandada por Samba do Peu, J. Eskine, Renanzinho CBX e Jau, que sobem ao palco montado na Praça da Quitanda, principal ponto de encontro dos foliões.
Ao longo do evento, também se apresentam Gilmelândia, Guga Meyra, Viola de Doze, Isaque Gomes, O Maestro, Ah Chapa, Duas Medidas, Dan Miranda (ex-Filhos de Jorge), entre outros artistas. A expectativa é de intensa movimentação durante todo o período carnavalesco, reunindo moradores e turistas.
Programação no palco da Quitanda
No sábado, 14, a festa continua com Ah Chapa, Arroz Doce, Pegando no Tombo e Isaque Gomes.
No domingo. 15, a agenda inclui o grupo infantil Gato Multicores, Duas Medidas, Montanha, Viola de Doze e Banda Raneychas.
Na segunda-feira, 16, sobem ao palco Charanga, Dan Miranda, Ney D’Resenha, Pagode do Crix e Clara Evidência.
Encerrando a programação, na terça-feira, 17, se apresentam Charanga, Dois Amores, Kaylan o Topzinho, Larissa Gomes e Gabriel Fidelis.
Blocos e circuitos
Além dos shows na Praça da Quitanda, o Carnaval de Itaparica contará com desfiles de blocos nos circuitos Maria Felipa e Catarina Paraguaçu, que percorrem a orla e diversos bairros da cidade. Com apoio da Prefeitura de Itaparica, os blocos desfilam sem cordas.
Sexta-feira, 13
- Bloco Alegria e Fantasia;
- Bloco das Camisolas com Zé Paredão;
- Bloco do Marcelino Arrastão da Paz.
Sábado, 14
- Bloco Cheiro da Ilha percorre o circuito Maria Felipa com Guga Meyra.
Domingo, 15
- Afoxé Obá;
- Me Chama Que Eu Vou;
- As Bandidas;
- Afroturbantadas;
- Aqui Dá Samba;
- As Nikets.
Segunda-feira, 16
- Cheiro da Ilha com Gilmelândia;
- Arrastão dos Amigos de Jorge;
- Arrastão do Lopes;
- Borracha Mole.
Terça-feira, 17
- Bloco das Camisolas com O Maestro;
- Afoxé Obá;
- Aqui Dá Samba;
- As Nikets.
O Itaparica Folia 2026 promete reunir música, tradição e participação popular durante os cinco dias de Carnaval na Ilha.
