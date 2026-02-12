Suspeito de abusar foliã no Fuzuê é proibido de ir ao Carnaval

Siga o A TARDE no Google

- Foto: Divulgação/SSP

Um homem, de 46 anos, suspeito de cometer importunação sexual contra uma foliã durante o Fuzuê, no último domingo, 8, está proibido de frequentar o Carnaval de Salvador.

O investigado foi identificado por policiais civil, após análise de imagens de câmeras de segurança e diligências e, nesta quinta-feira, 12, foi conduzido a uma unidade policial para adoção das medidas legais.

Após decisão judicial, ele terá que utilizar tornozeleira eletrônica e está impedido de comparecer às festas realizadas entre os dias 11 e 18 de fevereiro nos bairros:

Barra;

Campo Grande;

Ondina;

Pelourinho;

Santo Antônio Além do Carmo.

Além disso, ele fica proibido de frequentar quaisquer locais com aglomeração de pessoas durante o período festivo e não poderá ter contato com a vítima.

Importância da denúncia

De acordo com a delegada titular da 14ª Delegacia Territorial da Barra, Mariana Ouais, o Estado não vai tolerar casos deste tipo e eles serão tratados com prioridade. Ela pede que, caso aconteça, as vítimas registrem a ocorrência imediatamente.

"Desde o registro da ocorrência, nossa equipe atuou de forma técnica e responsável para garantir a identificação e responsabilização do autor e, principalmente, a proteção das mulheres. O nosso objetivo foi prevenir novos crimes e evitar que outras vítimas fossem feitas", afirmou.