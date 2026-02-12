Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CARNAVAL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

IMPORTUNAÇÃO SEXUAL

Suspeito de abusar foliã no Fuzuê é proibido de ir ao Carnaval

Investigado terá que utilizar tornozeleira eletrônica

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

12/02/2026 - 12:57 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem Suspeito de abusar foliã no Fuzuê é proibido de ir ao Carnaval
-

Um homem, de 46 anos, suspeito de cometer importunação sexual contra uma foliã durante o Fuzuê, no último domingo, 8, está proibido de frequentar o Carnaval de Salvador.

O investigado foi identificado por policiais civil, após análise de imagens de câmeras de segurança e diligências e, nesta quinta-feira, 12, foi conduzido a uma unidade policial para adoção das medidas legais.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Após decisão judicial, ele terá que utilizar tornozeleira eletrônica e está impedido de comparecer às festas realizadas entre os dias 11 e 18 de fevereiro nos bairros:

  • Barra;
  • Campo Grande;
  • Ondina;
  • Pelourinho;
  • Santo Antônio Além do Carmo.

Além disso, ele fica proibido de frequentar quaisquer locais com aglomeração de pessoas durante o período festivo e não poderá ter contato com a vítima.

Leia Também:

BRT ficará 24h disponível durante o Carnaval de Salvador
Saiba como agir em caso de desaparecimento de crianças no Carnaval
Chuva intensa no Carnaval: Inmet emite alerta para Salvador

Importância da denúncia

De acordo com a delegada titular da 14ª Delegacia Territorial da Barra, Mariana Ouais, o Estado não vai tolerar casos deste tipo e eles serão tratados com prioridade. Ela pede que, caso aconteça, as vítimas registrem a ocorrência imediatamente.

"Desde o registro da ocorrência, nossa equipe atuou de forma técnica e responsável para garantir a identificação e responsabilização do autor e, principalmente, a proteção das mulheres. O nosso objetivo foi prevenir novos crimes e evitar que outras vítimas fossem feitas", afirmou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Carnaval Salvador denúncia de crime importunação sexual medidas judiciais Proteção às Mulheres segurança pública

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Bruna Marquezine chega a Salvador para carnaval com Shawn Mendes

Play

É hoje! Saiba onde assistir ao vivo a transmissão do Carnaval A TARDE Folia

Play

Três suspeitos são presos e mais de 150 abadás apreendidos em operação

Play

Qual a sua música preferida neste Carnaval? Vote na enquete

x