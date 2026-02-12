SEGURANÇA
Saiba como agir em caso de desaparecimento de crianças no Carnaval
Nos circuitos, haverá postos espalhados para garantir a segurança dos pequenos foliões
Por Luiza Nascimento
Crianças e adolescentes que irão curtir o Carnaval de Salvador 2026 contarão com medidas protetivas especiais que visam garantir a segurança dentro dos circuitos.
Durante os festejos, a Polícia Civil vai atuar com estratégias específicas, no entanto, os responsáveis podem tomar alguns cuidados como forma de precaução.
O titular da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca), delegado Francisco Geraldo, dá orientações sobre como os pais devem agir:
- Mantenha os documentos com a criança;
- Memorizar as vestimentas dos menores para facilitar na identificação;
- Não deixar as crianças sozinhas e manter sempre o contato visual e físico.
No entanto, em caso de desaparecimento, os responsáveis podem acionar a ajuda das forças de segurança.
Denúncias podem ser feitas de forma anônima por meio do Disque Denúncia 181. Em situações de emergência, a população também pode acionar as forças de segurança pelos canais oficiais disponíveis durante a festa.
Na estratégia dos circuitos, postos estarão espalhados com equipes policiais oferecerão acolhimento, suporte às famílias e encaminhamento de ocorrências.
Confira as ações disponíveis:
Postos do Serviço Especializado de Respeito a Grupos Vulnerabilizados e Vítimas de Intolerância e Racismo (SERVVIR) e do Centro Unificado da Infância, Desaparecidos, Adolescentes e Reencontros (Cuidar): as estruturas são voltadas ao acolhimento e à proteção de crianças e adolescentes encontrados desacompanhados, prestarão auxílio às vítimas, pais e responsáveis.
Equipes do Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV), através da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca), estarão mobilizadas em todos os dias do evento no posto Cuidar, localizado na Rua Baronesa de Sauípe, no bairro do Canela.
Além de acolher crianças desaparecidas e responsáveis, o contingente tem como objetivo receber eventuais denúncias de crimes contra o público vulnerável.
Postos do SERVVIR: localizados no Estacionamento E5 do Shopping Barra e na Avenida Milton Santos, em Ondina, atuarão de forma articulada com a unidade especializada e com o Conselho Tutelar, encaminhando os casos para investigação.
