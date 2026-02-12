Menu
ENTRETENIMENTO

Bruna Marquezine chega a Salvador para carnaval com Shawn Mendes

Atriz brasileira e namorado devem participar de trio puxado por Ivete

Redação

Por Redação

12/02/2026 - 10:24 h | Atualizada em 12/02/2026 - 13:25

Bruna Marquezine no trio de Ivete Sangalo em 2019
Bruna Marquezine no trio de Ivete Sangalo em 2019 -

Presença frequente no Carnaval de Salvador, a atriz Bruna Marquezine, de 30 anos, desembarcou na capital baiana na noite de quarta-feira, 11. Desta vez, a artista chegou acompanhada do namorado, o cantor canadense Shawn Mendes, de 27.

O casal embarcou no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, onde foi cercado por fãs antes do voo.

Veja:

Até o momento, não há confirmação sobre eventual participação de Shawn Mendes em trio elétrico. Nas redes sociais, fãs especulam que os dois possam acompanhar a cantora Ivete Sangalo durante a folia.

No final do ano passado, o cantor esteve em Salvador após participar da COP-30, em Belém. Na ocasião, ficou hospedado na casa de Ivete.

Já em janeiro, Bruna Marquezine também passou pela capital baiana e marcou presença no tradicional Ensaio da Timbalada, também realizado no Candyall. A participação foi registrada pelo perfil oficial da banda nas redes sociais.

x