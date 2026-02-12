ENTRETENIMENTO
Bruna Marquezine chega a Salvador para carnaval com Shawn Mendes
Atriz brasileira e namorado devem participar de trio puxado por Ivete
Por Redação
Presença frequente no Carnaval de Salvador, a atriz Bruna Marquezine, de 30 anos, desembarcou na capital baiana na noite de quarta-feira, 11. Desta vez, a artista chegou acompanhada do namorado, o cantor canadense Shawn Mendes, de 27.
O casal embarcou no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, onde foi cercado por fãs antes do voo.
Até o momento, não há confirmação sobre eventual participação de Shawn Mendes em trio elétrico. Nas redes sociais, fãs especulam que os dois possam acompanhar a cantora Ivete Sangalo durante a folia.
No final do ano passado, o cantor esteve em Salvador após participar da COP-30, em Belém. Na ocasião, ficou hospedado na casa de Ivete.
Já em janeiro, Bruna Marquezine também passou pela capital baiana e marcou presença no tradicional Ensaio da Timbalada, também realizado no Candyall. A participação foi registrada pelo perfil oficial da banda nas redes sociais.
