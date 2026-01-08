Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TRANSFOBIA

Bruna Marquezine é atacada ao ser confundida com mulher trans

A atriz foi flagrada em clima de romance com o cantor Shawn Mendes

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

08/01/2026 - 20:03 h
A atriz foi criticada pelo rapaz
A atriz foi criticada pelo rapaz -

Bruna Marquezine foi alvo de um comentário transfóbico após ser flagrada com seu atual namorado, o cantor Shawn Mendes, nos Estados Unidos. A atriz foi clicada com o artista durante um passeio e viralizou na imprensa internacional.

Após o registro viralizar na rede social ‘X’, o antigo Twitter, um internauta duvidou da identidade de gênero da artista e fez um comentário pejorativo sobre o assunto, criticando a aparência física da brasileira. “Isso definitivamente é uma mulher trans”, escreveu o rapaz, seguido de um emoji com expressão de choro.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Comentários tranfóbico do homem no X
Comentários tranfóbico do homem no X | Foto: Reprodução | X

O comentário recebeu uma série de respostas dos internautas, que defenderam a famosa e compartilharam registros dela ainda crianças, provando que ela é uma mulher cisgênero.

Leia Também:

Carro da cantora Alcione é roubado no Rio de Janeiro
Andressa Urach aciona a Justiça após ataques sobre conteúdo com filho
Harry Potter baiano recebe punição da Warner Bros e abandona nome

“A Bruna não é uma mulher trans e mesmo que fosse, qual o problema nisso?”, escreveu uma fã da famosa. “Pra vocês verem que transfobia não atinge apenas mulheres trans”, disparou outro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

atriz bruna marquezine transfobia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A atriz foi criticada pelo rapaz
Play

Bruna Marquezine e Shawn Mendes dão beijão no Ano Novo; vídeo

A atriz foi criticada pelo rapaz
Play

Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady

A atriz foi criticada pelo rapaz
Play

“Se vier menina, vamos tentar de novo”, diz Léo Santana

A atriz foi criticada pelo rapaz
Play

Zé Felipe é flagrado em momento íntimo com mulher em festa de Ana Castela

x