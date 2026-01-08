TRANSFOBIA
Bruna Marquezine é atacada ao ser confundida com mulher trans
A atriz foi flagrada em clima de romance com o cantor Shawn Mendes
Por Franciely Gomes
Bruna Marquezine foi alvo de um comentário transfóbico após ser flagrada com seu atual namorado, o cantor Shawn Mendes, nos Estados Unidos. A atriz foi clicada com o artista durante um passeio e viralizou na imprensa internacional.
Após o registro viralizar na rede social ‘X’, o antigo Twitter, um internauta duvidou da identidade de gênero da artista e fez um comentário pejorativo sobre o assunto, criticando a aparência física da brasileira. “Isso definitivamente é uma mulher trans”, escreveu o rapaz, seguido de um emoji com expressão de choro.
O comentário recebeu uma série de respostas dos internautas, que defenderam a famosa e compartilharam registros dela ainda crianças, provando que ela é uma mulher cisgênero.
“A Bruna não é uma mulher trans e mesmo que fosse, qual o problema nisso?”, escreveu uma fã da famosa. “Pra vocês verem que transfobia não atinge apenas mulheres trans”, disparou outro.
