Bruna Marquezine ganha apelido internacional por romance gringo
A atriz está vivendo um romance com o cantor Shawn Mendes
Por Franciely Gomes
Bruna Marquezine já está ganhando os holofotes internacionais após ser flagrada aos beijos com o cantor canadesne Shawn Mendes durante o Réveillon. A atriz brasileira chegou até a receber um apelido da imprensa americana nos últimos dias.
De acordo com uma manchete publicada no site TMZ, Bruna é a ‘nova señorita do oceano’. O codinome faz referência ao hit Señorita, de Shawn em parceria com a cantora Camila Cabello, ex-namorada dele.
Vale lembrar que, apesar dos flagras, Bruna e Shawn não assumiram o namoro publicamente na mídia. Eles estão sendo vistos juntos desde novembro de 2025, quando o artista veio passar uma temporada de férias no Brasil.
