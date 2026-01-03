Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SUCESSO MUNDIAL

Bruna Marquezine ganha apelido internacional por romance gringo

A atriz está vivendo um romance com o cantor Shawn Mendes

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

03/01/2026 - 13:02 h
A famosa foi flagrada em clima íntimo com o cantor
A famosa foi flagrada em clima íntimo com o cantor -

Bruna Marquezine já está ganhando os holofotes internacionais após ser flagrada aos beijos com o cantor canadesne Shawn Mendes durante o Réveillon. A atriz brasileira chegou até a receber um apelido da imprensa americana nos últimos dias.

De acordo com uma manchete publicada no site TMZ, Bruna é a ‘nova señorita do oceano’. O codinome faz referência ao hit Señorita, de Shawn em parceria com a cantora Camila Cabello, ex-namorada dele.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Modelo brasileira revela que foi barrada de jogo por mulher de Messi
Menor de idade, filho de sertanejo assume namoro com mulher mais velha
Anitta tem reação inusitada após dançarina ‘mostrar demais’ em show

Vale lembrar que, apesar dos flagras, Bruna e Shawn não assumiram o namoro publicamente na mídia. Eles estão sendo vistos juntos desde novembro de 2025, quando o artista veio passar uma temporada de férias no Brasil.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

bruna marquezine Bruna Marquezine e shawn mendes Shawn Mendes

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A famosa foi flagrada em clima íntimo com o cantor
Play

Bruna Marquezine e Shawn Mendes dão beijão no Ano Novo; vídeo

A famosa foi flagrada em clima íntimo com o cantor
Play

Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady

A famosa foi flagrada em clima íntimo com o cantor
Play

“Se vier menina, vamos tentar de novo”, diz Léo Santana

A famosa foi flagrada em clima íntimo com o cantor
Play

Zé Felipe é flagrado em momento íntimo com mulher em festa de Ana Castela

x