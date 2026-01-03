Anitta tem reação inusitada após dançarina ‘mostrar demais’ em show

A famosa não conseguiu segurar o espanto - Foto: Reprodução | Instagram

Anitta protagonizou um momento inusitado durante uma apresentação de Réveillon nesta semana. A cantora não conseguiu conter sua reação e ficou surpresa após uma de suas dançarinas, Ohana Lefundes, mostrar demais ao ficar de ponta cabeça.

Em um vídeo, que viralizou nas redes sociais, é possível ver a profissional fazendo a coreografia da canção “Joga Pra Lua” e ficando de ponta cabeça. Entretanto, a moça estava vestindo uma saia e uma calcinha fio dental por baixo, como parte do figurino.

Desesperada com a possibilidade da funcionária mostrar mais do que deveria durante a dança, a cantora tentou cobrir a parte íntima dela com a mão. “Tá de saia meu amor”, disparou a famosa durante o ocorrido.

Vale lembrar que Anitta e Ohana já viveram um affair no passado. As duas, que atualmente são amigas, já chegaram a comentar sobre o fato algumas vezes, mas relataram que o romance não foi para frente.