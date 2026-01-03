Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
POR POUCO!

Anitta tem reação inusitada após dançarina ‘mostrar demais’ em show

O momento foi registrado por um fã da artista

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

03/01/2026 - 11:52 h
A famosa não conseguiu segurar o espanto
Anitta protagonizou um momento inusitado durante uma apresentação de Réveillon nesta semana. A cantora não conseguiu conter sua reação e ficou surpresa após uma de suas dançarinas, Ohana Lefundes, mostrar demais ao ficar de ponta cabeça.

Em um vídeo, que viralizou nas redes sociais, é possível ver a profissional fazendo a coreografia da canção “Joga Pra Lua” e ficando de ponta cabeça. Entretanto, a moça estava vestindo uma saia e uma calcinha fio dental por baixo, como parte do figurino.

Desesperada com a possibilidade da funcionária mostrar mais do que deveria durante a dança, a cantora tentou cobrir a parte íntima dela com a mão. “Tá de saia meu amor”, disparou a famosa durante o ocorrido.

@popline

Que susto! 😅 Durante a coreografia de “Joga pra lua”, em um show de Réveillon particular na cidade do Rio de Janeiro, a cantora Anitta cobriu o corpo de uma de suas bailarinas que vestia um figurino revelador. "Tá de saia, meu amor", advertiu a artista em tom bem-humorado, enquanto continuava com a performance! Ambas riram da situação e seguiram com a coreografia normalmente em seguida. Vídeo: tocsflly

♬ som original - POPline

Vale lembrar que Anitta e Ohana já viveram um affair no passado. As duas, que atualmente são amigas, já chegaram a comentar sobre o fato algumas vezes, mas relataram que o romance não foi para frente.

x