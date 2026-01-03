Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CONFUSÃO

Modelo brasileira revela que foi barrada de jogo por mulher de Messi

A modelo contou que também é bloqueada nas redes do atleta

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

03/01/2026 - 12:49 h
Messi e sua esposa juntos
Messi e sua esposa juntos -

Suzy Cortez revelou que foi impedida de ver um jogo de Lionel Messi por causa da esposa do atleta, Antonela Roccuzzo. Atualmente vivendo nos Estados Unidos, a modelo brasileira afirmou que teve sua entrada barrada durante a final da MLS, que aconteceu em dezembro.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Suzy Cortez (@suzycortezoficial)

“Me senti humilhada. Ninguém deveria ser banido de um evento esportivo público por questões pessoais ou disputas nas redes sociais”, disse ela, afirmando que a situação lhe trouxe danos psicológicos.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Fãs assumida do craque argentino, Suzy também revelou que é bloqueada de todas as redes sociais do atleta e da família dele, incluindo a esposa. Ela alegou que pretende confrontar Antonella cara a cara, caso a encontre durante a Copa do Mundo 2026.

Leia Também:

Menor de idade, filho de sertanejo assume namoro com mulher mais velha
Anitta tem reação inusitada após dançarina ‘mostrar demais’ em show
Andressa Urach rebate ataques após gravação com filho: “Sou corajosa”

Vale lembrar que Suzy ficou conhecida por sua relação amorosa de fã com Messi. Ela possui várias tatuagens em homenagem ao jogador, como o autógrafo dele, localizadas nas áreas íntimas da virilha e das nádegas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Antonela Roccuzzo Lionel Messi messi suzy cortez

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Messi e sua esposa juntos
Play

Bruna Marquezine e Shawn Mendes dão beijão no Ano Novo; vídeo

Messi e sua esposa juntos
Play

Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady

Messi e sua esposa juntos
Play

“Se vier menina, vamos tentar de novo”, diz Léo Santana

Messi e sua esposa juntos
Play

Zé Felipe é flagrado em momento íntimo com mulher em festa de Ana Castela

x