Modelo brasileira revela que foi barrada de jogo por mulher de Messi

Messi e sua esposa juntos

Suzy Cortez revelou que foi impedida de ver um jogo de Lionel Messi por causa da esposa do atleta, Antonela Roccuzzo. Atualmente vivendo nos Estados Unidos, a modelo brasileira afirmou que teve sua entrada barrada durante a final da MLS, que aconteceu em dezembro.

“Me senti humilhada. Ninguém deveria ser banido de um evento esportivo público por questões pessoais ou disputas nas redes sociais”, disse ela, afirmando que a situação lhe trouxe danos psicológicos.

Fãs assumida do craque argentino, Suzy também revelou que é bloqueada de todas as redes sociais do atleta e da família dele, incluindo a esposa. Ela alegou que pretende confrontar Antonella cara a cara, caso a encontre durante a Copa do Mundo 2026.

Vale lembrar que Suzy ficou conhecida por sua relação amorosa de fã com Messi. Ela possui várias tatuagens em homenagem ao jogador, como o autógrafo dele, localizadas nas áreas íntimas da virilha e das nádegas.