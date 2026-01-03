Menor de idade, filho de sertanejo assume namoro com mulher mais velha

O cantor publicou algumas fotos com a namorada - Foto: Reprodução | Instagram

Enzo Rabelo deu o que falar nas redes sociais nesta sexta-feira, 2. Filho do cantor Bruno, que faz dupla com Marrone, o jovem de 17 anos assumiu o namoro com a influenciadora Carol Bondariw, de 27 anos.

Apesar do registro romântico, o adolescente recebeu uma série de críticas dos internautas nos comentários da publicação, já que a amada é 10 anos mais velha que ele, que nem completou a maioridade ainda.

“27 anos com um menor de idade e se fosse ao contrário”, disparou uma seguidora. “Espero não ser um casal né, ele nem é maior de idade ainda . Socorro!”, afirmou outra. “Meu Deus??? Em que mundo isso é normal???”, questionou uma terceira.

Entretanto, Enzo e Carol ainda não se manifestaram publicamente sobre as críticas e comentários ofensivos, optando pelo silêncio.

Se relacionar com menor de idade é crime?

Apesar de não ser moralmente aceito na sociedade, se relacionar com uma pessoa de 17 anos não é crime no Brasil. A lei alega que relacionamentos afetivos com menores de idade entre 15 e 17 anos são liberados.

Entretanto, praticar relações sexuais ou se relacionar amorosamente com menores de 14 anos é considerado estupro de vulnerável e se enquadra no Art. 217-A do Código Penal. A pena é de reclusão de 8 a 15 anos em regime fechado.