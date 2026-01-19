Menu
PODEROSA

Em Salvador, Bruna Marquezine usa look de valor exorbitante durante show

A atriz compareceu ao Ensaio da Timbalada neste fim de semana

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

19/01/2026 - 20:07 h
A famosa curtiu a noite na companhia de amigos -

Bruna Marquezine está passando alguns dias de folga em Salvador, na Bahia. Depois de uma temporada nos Estados Unidos com o cantor canadense Shawn Mendes, seu atual namorado, a atriz curtiu o Ensaio da Timbalada neste fim de semana, no Candyall Guetho Square.

Entretanto, o que chamou atenção foi o look escolhido pela artista para curtir o evento. A morena escolheu um vestido curto de tricô, da cor laranja, da marca Cult Gaia, avaliado em cerca de R$ 3.346.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Jornal MASSA! (@jornalmassaoficial)

A famosa também surgiu usando acessórios com valores ainda mais altos. Segundo informações divulgadas por uma página de fãs, seu par de brincos estão avaliados em R$ 1.388, já os anéis variam entre R$ 16.800, R$ 17.073 e R$ 9.550.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Bruna Marquezine Closet (@bmarquezinecloset)

Estadia na Bahia

Vale lembrar que Bruna está aproveitando a companhia da cantora Ivete Sangalo e da família dela. Neste fim de semana, a artista posou em um registro ao lado de Marcelo Sangalo, filho da famosa, e de Lua Quaglia, amiga de Shawn.

Discreta, a famosa não tem compartilhado registros de sua passagem pela capital baiana, assim como o namorado, que também ficou hospedado na casa de Ivete durante a passagem pelo Brasil.

