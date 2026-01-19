PODEROSA
Em Salvador, Bruna Marquezine usa look de valor exorbitante durante show
A atriz compareceu ao Ensaio da Timbalada neste fim de semana
Por Franciely Gomes
Bruna Marquezine está passando alguns dias de folga em Salvador, na Bahia. Depois de uma temporada nos Estados Unidos com o cantor canadense Shawn Mendes, seu atual namorado, a atriz curtiu o Ensaio da Timbalada neste fim de semana, no Candyall Guetho Square.
Entretanto, o que chamou atenção foi o look escolhido pela artista para curtir o evento. A morena escolheu um vestido curto de tricô, da cor laranja, da marca Cult Gaia, avaliado em cerca de R$ 3.346.
A famosa também surgiu usando acessórios com valores ainda mais altos. Segundo informações divulgadas por uma página de fãs, seu par de brincos estão avaliados em R$ 1.388, já os anéis variam entre R$ 16.800, R$ 17.073 e R$ 9.550.
Estadia na Bahia
Vale lembrar que Bruna está aproveitando a companhia da cantora Ivete Sangalo e da família dela. Neste fim de semana, a artista posou em um registro ao lado de Marcelo Sangalo, filho da famosa, e de Lua Quaglia, amiga de Shawn.
Discreta, a famosa não tem compartilhado registros de sua passagem pela capital baiana, assim como o namorado, que também ficou hospedado na casa de Ivete durante a passagem pelo Brasil.
