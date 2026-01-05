Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
ROMANCE DISCRETO

Bruna Marquezine posta fotos de Réveillon e ‘esconde’ Shawn Mendes

A atriz compartilhou alguns registros da virada de ano

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

05/01/2026 - 8:58 h
A atriz e o cantor estão juntos há algumas semanas
A atriz e o cantor estão juntos há algumas semanas

Bruna Marquezine abriu seu álbum de fotos e compartilhou registros da festa de Réveillon neste fim de semana. A atriz publicou imagens dos dias de folga na região de São Miguel dos Milagres, em Alagoas, ao lado da amiga Sasha Meneghel.

“Recarregada de bons momentos. Feliz Ano Novo”, escreveu ela nas legendas das publicações. Entretanto, um detalhe chamou a atenção dos internautas e fãs da famosa: a ausência do cantor Shawn Mendes.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Bruna Marquezine (@brunamarquezine)

“Cadê a foto com o nosso namorado?”, perguntou um seguidor. “Belas fotos, mas faltou a que a gente queria”, afirmou outra. “Cadê o filho mais velho da Ivete Sangalo?”, brincou um terceiro, mencionando o fato de Shawn ter ficado hospedado na casa de Ivete durante sua passagem pela Bahia.

Flagras íntimos

Vale lembrar que a morena e o cantor canadense passaram as festas de fim de ano juntos no Nordeste e foram flagrados em diversos momentos íntimos na praia, com direito a troca de beijos e carícias.

Apesar dos flagras, que ganharam os holofotes da mídia internacional, os dois não apareceram juntos em nenhuma das fotos publicadas pela artista brasileira, que costuma manter a discrição em seus relacionamentos.

bruna marquezine Bruna Marquezine e shawn mendes Shawn Mendes

Ver todas

x