Bruna Marquezine posta fotos de Réveillon e ‘esconde’ Shawn Mendes

A atriz e o cantor estão juntos há algumas semanas

Bruna Marquezine abriu seu álbum de fotos e compartilhou registros da festa de Réveillon neste fim de semana. A atriz publicou imagens dos dias de folga na região de São Miguel dos Milagres, em Alagoas, ao lado da amiga Sasha Meneghel.

“Recarregada de bons momentos. Feliz Ano Novo”, escreveu ela nas legendas das publicações. Entretanto, um detalhe chamou a atenção dos internautas e fãs da famosa: a ausência do cantor Shawn Mendes.

“Cadê a foto com o nosso namorado?”, perguntou um seguidor. “Belas fotos, mas faltou a que a gente queria”, afirmou outra. “Cadê o filho mais velho da Ivete Sangalo?”, brincou um terceiro, mencionando o fato de Shawn ter ficado hospedado na casa de Ivete durante sua passagem pela Bahia.

Flagras íntimos

Vale lembrar que a morena e o cantor canadense passaram as festas de fim de ano juntos no Nordeste e foram flagrados em diversos momentos íntimos na praia, com direito a troca de beijos e carícias.

Apesar dos flagras, que ganharam os holofotes da mídia internacional, os dois não apareceram juntos em nenhuma das fotos publicadas pela artista brasileira, que costuma manter a discrição em seus relacionamentos.