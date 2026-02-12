Chuva intensa no Carnaval: Inmet emite alerta para Salvador

Siga o A TARDE no Google

Inmet emite alerta para fortes chuvas que podem afetar o Carnaval - Foto: Shirley Stolze | Ag A TARDE

Os primeiros dias do Carnaval de Salvador podem ser afetados por fortes chuvas, visto que Salvador e parte do interior da Bahia entram em alerta amarelo para chuvas intensas de acordo com o aviso emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) nesta quinta-feira, 12.

O comunicado começa a valer à meia-noite desta quinta-feira, 12, e segue em vigor até às 23h59 de sexta-feira, 13, incluindo municípios da:

Tudo sobre Carnaval em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Saiba o que diz o Inmet

De acordo com o instituto, a previsão é de pancadas que podem variar de 20 a 30 milímetros por hora, com acumulados que podem chegar a 50 mm ao longo do dia.

Além disso, ventos com velocidades de 40 a 60 quilômetros por hora também estão previstos para acontecer.

O alerta é classificado como “perigo potencial”, sendo esse o nível inicial, indicando possíveis transtornos localizados, principalmente em áreas urbanas.

Ou seja, podem acontecer:

pontos de alagamento;

quedas de galhos de árvores;

interrupções pontuais de energia.

Com isso, o período pede atenção redobrada, principalmente para quem vai se deslocar neste horário de chuvas mais fortes, quando a visibilidade é menor.

Veja as 163 cidades baianas com alerta: