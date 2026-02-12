Menu
HOME > CARNAVAL
CARNAVAL

Chuva intensa no Carnaval: Inmet emite alerta para Salvador

Alerta ainda prevê ventos e precipitação forte em mais 162 cidades na Bahia

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

12/02/2026 - 11:48 h

Inmet emite alerta para fortes chuvas que podem afetar o Carnaval
Os primeiros dias do Carnaval de Salvador podem ser afetados por fortes chuvas, visto que Salvador e parte do interior da Bahia entram em alerta amarelo para chuvas intensas de acordo com o aviso emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) nesta quinta-feira, 12.

O comunicado começa a valer à meia-noite desta quinta-feira, 12, e segue em vigor até às 23h59 de sexta-feira, 13, incluindo municípios da:

Saiba o que diz o Inmet

De acordo com o instituto, a previsão é de pancadas que podem variar de 20 a 30 milímetros por hora, com acumulados que podem chegar a 50 mm ao longo do dia.

Além disso, ventos com velocidades de 40 a 60 quilômetros por hora também estão previstos para acontecer.

O alerta é classificado como “perigo potencial”, sendo esse o nível inicial, indicando possíveis transtornos localizados, principalmente em áreas urbanas.

Ou seja, podem acontecer:

  • pontos de alagamento;
  • quedas de galhos de árvores;
  • interrupções pontuais de energia.

Com isso, o período pede atenção redobrada, principalmente para quem vai se deslocar neste horário de chuvas mais fortes, quando a visibilidade é menor.

Veja as 163 cidades baianas com alerta:

  • Água Fria
  • Aiquara
  • Alagoinhas
  • Alcobaça
  • Almadina
  • Amargosa
  • Amélia Rodrigues
  • Anguera
  • Antônio Cardoso
  • Aporá
  • Apuarema
  • Araçás
  • Aramari
  • Arataca
  • Aratuípe
  • Aurelino Leal
  • Barra do Rocha
  • Barro Preto
  • Belmonte
  • Biritinga
  • Buerarema
  • Cabaceiras do Paraguaçu
  • Cachoeira
  • Cairu
  • Camacan
  • Camaçari
  • Camamu
  • Canavieiras
  • Candeias
  • Caravelas
  • Cardeal da Silva
  • Castro Alves
  • Catu
  • Cipó
  • Coaraci
  • Conceição da Feira
  • Conceição do Almeida
  • Conceição do Jacuípe
  • Conde
  • Coração de Maria
  • Crisópolis
  • Cruz das Almas
  • Dário Meira
  • Dias d’Ávila
  • Dom Macedo Costa
  • Elísio Medrado
  • Entre Rios
  • Esplanada
  • Eunápolis
  • Feira de Santana
  • Firmino Alves
  • Floresta Azul
  • Gandu
  • Gongogi
  • Governador Mangabeira
  • Guaratinga
  • Ibicaraí
  • Ibicuí
  • Ibirapitanga
  • Ibirapuã
  • Ibirataia
  • Igrapiúna
  • Iguaí
  • Ilhéus
  • Inhambupe
  • Ipiaú
  • Irará
  • Itabela
  • Itabuna
  • Itacaré
  • Itagibá
  • Itagimirim
  • Itaju do Colônia
  • Itajuípe
  • Itamaraju
  • Itamari
  • Itanagra
  • Itaparica
  • Itapé
  • Itapebi
  • Itapetinga
  • Itapicuru
  • Itapitanga
  • Itarantim
  • Itororó
  • Ituberá
  • Jaguaquara
  • Jaguaripe
  • Jandaíra
  • Jequié
  • Jiquiriçá
  • Jitaúna
  • Jucuruçu
  • Jussari
  • Laje
  • Lamarão
  • Lauro de Freitas
  • Madre de Deus
  • Maragogipe
  • Maraú
  • Mascote
  • Mata de São João
  • Medeiros Neto
  • Mucuri
  • Muniz Ferreira
  • Muritiba
  • Mutuípe
  • Nazaré
  • Nilo Peçanha
  • Nova Canaã
  • Nova Ibiá
  • Nova Soure
  • Nova Viçosa
  • Olindina
  • Ouriçangas
  • Pau Brasil
  • Pedrão
  • Piraí do Norte
  • Pojuca
  • Porto Seguro
  • Potiraguá
  • Prado
  • Presidente Tancredo Neves
  • Ribeira do Amparo
  • Rio Real
  • Salinas da Margarida
  • Salvador
  • Santa Bárbara
  • Santa Cruz Cabrália
  • Santa Cruz da Vitória
  • Santa Luzia
  • Santanópolis
  • Santo Amaro
  • Santo Antônio de Jesus
  • Santo Estêvão
  • São Felipe
  • São Félix
  • São Francisco do Conde
  • São Gonçalo dos Campos
  • São José da Vitória
  • São Miguel das Matas
  • São Sebastião do Passé
  • Sapeaçu
  • Sátiro Dias
  • Saubara
  • Serrinha
  • Simões Filho
  • Tanquinho
  • Taperoá
  • Teixeira de Freitas
  • Teodoro Sampaio
  • Teolândia
  • Terra Nova
  • Ubaíra
  • Ubaitaba
  • Ubatã
  • Una
  • Uruçuca
  • Valença
  • Varzedo
  • Vera Cruz
  • Vereda
  • Wenceslau Guimarães

x