Chuva intensa no Carnaval: Inmet emite alerta para Salvador
Alerta ainda prevê ventos e precipitação forte em mais 162 cidades na Bahia
Os primeiros dias do Carnaval de Salvador podem ser afetados por fortes chuvas, visto que Salvador e parte do interior da Bahia entram em alerta amarelo para chuvas intensas de acordo com o aviso emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) nesta quinta-feira, 12.
O comunicado começa a valer à meia-noite desta quinta-feira, 12, e segue em vigor até às 23h59 de sexta-feira, 13, incluindo municípios da:
- Região Metropolitana de Salvador (RMS);
- Litoral;
- Sul;
- Centro-norte;
- Nordeste.
Saiba o que diz o Inmet
De acordo com o instituto, a previsão é de pancadas que podem variar de 20 a 30 milímetros por hora, com acumulados que podem chegar a 50 mm ao longo do dia.
Além disso, ventos com velocidades de 40 a 60 quilômetros por hora também estão previstos para acontecer.
O alerta é classificado como “perigo potencial”, sendo esse o nível inicial, indicando possíveis transtornos localizados, principalmente em áreas urbanas.
Ou seja, podem acontecer:
- pontos de alagamento;
- quedas de galhos de árvores;
- interrupções pontuais de energia.
Com isso, o período pede atenção redobrada, principalmente para quem vai se deslocar neste horário de chuvas mais fortes, quando a visibilidade é menor.
Veja as 163 cidades baianas com alerta:
- Água Fria
- Aiquara
- Alagoinhas
- Alcobaça
- Almadina
- Amargosa
- Amélia Rodrigues
- Anguera
- Antônio Cardoso
- Aporá
- Apuarema
- Araçás
- Aramari
- Arataca
- Aratuípe
- Aurelino Leal
- Barra do Rocha
- Barro Preto
- Belmonte
- Biritinga
- Buerarema
- Cabaceiras do Paraguaçu
- Cachoeira
- Cairu
- Camacan
- Camaçari
- Camamu
- Canavieiras
- Candeias
- Caravelas
- Cardeal da Silva
- Castro Alves
- Catu
- Cipó
- Coaraci
- Conceição da Feira
- Conceição do Almeida
- Conceição do Jacuípe
- Conde
- Coração de Maria
- Crisópolis
- Cruz das Almas
- Dário Meira
- Dias d’Ávila
- Dom Macedo Costa
- Elísio Medrado
- Entre Rios
- Esplanada
- Eunápolis
- Feira de Santana
- Firmino Alves
- Floresta Azul
- Gandu
- Gongogi
- Governador Mangabeira
- Guaratinga
- Ibicaraí
- Ibicuí
- Ibirapitanga
- Ibirapuã
- Ibirataia
- Igrapiúna
- Iguaí
- Ilhéus
- Inhambupe
- Ipiaú
- Irará
- Itabela
- Itabuna
- Itacaré
- Itagibá
- Itagimirim
- Itaju do Colônia
- Itajuípe
- Itamaraju
- Itamari
- Itanagra
- Itaparica
- Itapé
- Itapebi
- Itapetinga
- Itapicuru
- Itapitanga
- Itarantim
- Itororó
- Ituberá
- Jaguaquara
- Jaguaripe
- Jandaíra
- Jequié
- Jiquiriçá
- Jitaúna
- Jucuruçu
- Jussari
- Laje
- Lamarão
- Lauro de Freitas
- Madre de Deus
- Maragogipe
- Maraú
- Mascote
- Mata de São João
- Medeiros Neto
- Mucuri
- Muniz Ferreira
- Muritiba
- Mutuípe
- Nazaré
- Nilo Peçanha
- Nova Canaã
- Nova Ibiá
- Nova Soure
- Nova Viçosa
- Olindina
- Ouriçangas
- Pau Brasil
- Pedrão
- Piraí do Norte
- Pojuca
- Porto Seguro
- Potiraguá
- Prado
- Presidente Tancredo Neves
- Ribeira do Amparo
- Rio Real
- Salinas da Margarida
- Salvador
- Santa Bárbara
- Santa Cruz Cabrália
- Santa Cruz da Vitória
- Santa Luzia
- Santanópolis
- Santo Amaro
- Santo Antônio de Jesus
- Santo Estêvão
- São Felipe
- São Félix
- São Francisco do Conde
- São Gonçalo dos Campos
- São José da Vitória
- São Miguel das Matas
- São Sebastião do Passé
- Sapeaçu
- Sátiro Dias
- Saubara
- Serrinha
- Simões Filho
- Tanquinho
- Taperoá
- Teixeira de Freitas
- Teodoro Sampaio
- Teolândia
- Terra Nova
- Ubaíra
- Ubaitaba
- Ubatã
- Una
- Uruçuca
- Valença
- Varzedo
- Vera Cruz
- Vereda
- Wenceslau Guimarães
