POLÍCIA

Sobe para oito o número de foragidos presos no pré-Carnaval da Bahia

Reconhecimento Facial da SSP localizou procurados por homicídio, roubo e pensão alimentícia

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

12/02/2026 - 9:00 h

Total de presos nas festas chega a oito -

O Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) alcançou, na noite de quarta-feira, 11, mais um foragido da Justiça durante os eventos de pré-Carnaval. Com a nova ocorrência, o total de presos nas festas chega a oito.

Na última noite dos eventos não oficiais, um homem procurado por dívida de pensão alimentícia foi localizado na Barra. O sistema emitiu um alerta e a patrulha mais próxima foi acionada para realizar a prisão.

Segundo a SSP, os foragidos capturados respondem por crimes como homicídio, roubo e dívida de pensão alimentícia. As prisões com auxílio do Reconhecimento Facial ocorreram em Salvador, onde foram registradas seis capturas, e também nos municípios de Lapão e Santa Cruz Cabrália.

De acordo com o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, cerca de 5 mil câmeras foram empregadas nas festas em todo o estado para monitorar acessos aos circuitos, localizar procurados e combater crimes. Ele destacou que a Bahia seguirá investindo no uso de tecnologia em grandes eventos.

