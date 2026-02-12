SÃO JOÃO
Caetano defende marco regulatório para contratação de artistas
Para o prefeito de Camaçari, medida garante responsabilidade fiscal
Por Ane Catarine e Cássio Moreira
O prefeito de Camaçari, Luiz Caetano (PT), voltou a defender nesta quinta-feira, 12, a criação de um “marco regulatório” para padronizar o limite de gastos públicos na contratação de artistas para o São João.
A proposta, articulada pela União dos Municípios da Bahia (UPB), estabelece teto de R$ 700 mil por atração. Segundo o gestor, a sugestão já foi encaminhada para análise do Ministério Público da Bahia (MP-BA).
“É uma decisão tomada por todos os prefeitos junto com a UPB. Encaminhamos a proposta para o Ministério Público e estamos buscando apoio para fortalecer esse movimento e realizar as festas de São João, que são uma belíssima tradição”, afirmou o petista.
A declaração foi feita durante coletiva de imprensa realizada no evento em que o governador Jerônimo Rodrigues (PT) apresentou novas ações na área de Segurança Pública no estado.
Caetano disse ainda que a instituição do teto tem apoio dos prefeitos baianos e pode ganhar adesão de gestores de outros estados do Nordeste.
A medida, segundo ele, busca conter a escalada nos cachês de grandes atrações e garantir maior responsabilidade fiscal no uso de recursos públicos.
“As bandas estão muito caras, e isso pesa para os municípios. Precisamos unir prefeitos e prefeitas da Bahia e, se possível, do Nordeste para criar esse marco regulatório. Não dá para pagar mais de um milhão por banda”, concluiu.
