Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FREIO DE ARRUMAÇÃO

Órgãos de controle apertam cerco contra gastos excessivos em contratações do São João

Durante encontro foram apresentadas propostas para combater distorções nas contratações

Redação

Por Redação

10/02/2026 - 17:16 h | Atualizada em 10/02/2026 - 18:03

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Órgãos de controle da Bahia se reuniram para tratar o tema.
Órgãos de controle da Bahia se reuniram para tratar o tema. -

Representantes de órgãos de controle da Bahia se reuniram, na tarde desta segunda-feira, 9, no Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA), para discutir critérios mais claros e transparentes para a contratação de artistas nos festejos juninos de 2026.

O encontro teve como base os dados do Painel dos Festejos Juninos e contou com a participação do TCE/BA, do Ministério Público da Bahia (MPBA), do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM/BA) e do Ministério Público de Contas (MPC/BA).

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Durante a reunião, foram analisadas informações sobre os valores pagos a artistas nas festas juninas, que apontam variações expressivas de cachês entre municípios da Bahia e de outros estados do Nordeste. Esse cenário reforçou a preocupação dos órgãos com o impacto dessas contratações nos orçamentos municipais e com a necessidade de parâmetros técnicos que orientem as decisões dos gestores públicos.

Leia Também:

Todos estados do Nordeste devem fechar teto para gastos no São João
Veja artistas que excederam teto de R$ 700 mil e podem ficar de fora do São João
Fim da farra: união de prefeitos estabelece teto para gastos no São João

A promotora de Justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Proteção à Moralidade Administrativa (Caopam), Rita Tourinho, destacou a importância de se considerar a realidade das contratações realizadas pelo poder público. Segundo ela, a comparação com valores praticados em eventos privados, como o Carnaval, pode gerar distorções, uma vez que se tratam de contextos distintos das festas juninas promovidas pelos municípios.

Alternativas

Entre as alternativas debatidas, destacou-se a adoção da média dos valores pagos aos artistas no ciclo junino do ano anterior, compreendido entre 31 de maio e 31 de julho, com atualização pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

A média, por representar a soma de todos os valores dos contratos do artista, correspondentes ao ciclo junino, dividida pelo respectivo número de contratos, reduz distorções provocadas por valores extremos e permite comparações mais equilibradas entre as contratações.

Também foi discutida a criação de um mecanismo de alerta para contratações com valores significativamente acima do padrão. Nesses casos, a contratação não seria impedida, mas passaria a exigir justificativa mais detalhada, considerando o interesse público, o valor envolvido e a capacidade financeira do município.

Na avaliação da procuradora-geral do Ministério Público de Contas do Estado da Bahia, Camila Luz, a elaboração de uma nota técnica conjunta é fundamental para orientar a atuação dos gestores e dos órgãos de controle.

“A construção dessa nota técnica conjunta é essencial para estabelecer requisitos de controle nas contratações artísticas dos festejos juninos. Nosso objetivo não é impedir as contratações, mas assegurar que elas ocorram com critérios que preservem a saúde financeira dos municípios e garantam segurança jurídica aos gestores”, afirmou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

contratação de artistas controle social festejos juninos Gestão Pública orçamento municipal transparência pública

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Órgãos de controle da Bahia se reuniram para tratar o tema.
Play

Com Jerônimo, Ivete e autoridades: Rotondano assume Tribunal baiano

Órgãos de controle da Bahia se reuniram para tratar o tema.
Play

Maternidade de Salvador levará nome do deputado Alan Sanches

Órgãos de controle da Bahia se reuniram para tratar o tema.
Play

Vídeos do STF revelam versões conflitantes de Vorcaro e ex-presidente do BRB

Órgãos de controle da Bahia se reuniram para tratar o tema.
Play

‘Netflix do governo’ será exibida nas escolas; entenda proposta

x