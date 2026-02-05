Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CHEGA DE FARRA

Todos estados do Nordeste devem fechar teto para gastos no São João

Presidente da UPB, Wilson Cardoso, afirmou que conversas estão avançadas

Ane Catarine e Cássio Moreira

Por Ane Catarine e Cássio Moreira

05/02/2026 - 12:12 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Festejos juninos
Festejos juninos -

O prefeito de Andaraí e presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), Wilson Cardoso, afirmou nesta quinta-feira, 5, que os nove estados do Nordeste devem fechar entendimento e acompanhar a decisão de estabelecer um teto para a contratação de artistas pelas prefeituras durante as festas de São João.

Em conversa com a imprensa, Wilson explicou que está dialogando com os presidentes de outras entidades municipalistas estaduais que, segundo ele, têm dado retorno positivo à média já confirmada na Bahia.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Uma reunião entre prefeitos baianos, realizada na sede da UPB, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), na quarta-feira, 4, estabeleceu que o teto deve ser de R$ 700 mil.

Ontem tivemos uma reunião muito boa com os 12 municípios baianos que fazem as maiores festas de São João e todo mundo chegou ao consenso de fazer um valor limite. Estamos conversando com todos os presidentes do Nordeste, e todo mundo está fechando. Se for tabelado o valor máximo, todo o Nordeste vai acompanhar”,
Wilson Cardoso - Presidente da UPB

O dirigente explicou ainda que, neste momento, o maior impasse está relacionado ao valor do teto. Segundo ele, muitos gestores consideram R$ 700 mil um valor ainda alto. A expectativa, no entanto, é que a decisão final seja anunciada até esta sexta-feira, 6.

Presidente da UPB, Wilson Cardoso
Presidente da UPB, Wilson Cardoso | Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

A movimentação ocorre em meio às reclamações de prefeitos em relação aos valores recentes cobrados por cantores durante os festejos juninos.

Após definir o teto, os prefeitos vão levar a demanda ao Ministério Público da Bahia (MPBA), responsável pela fiscalização do emprego dos cachês de festas juninas.

Leia Também:

Veja artistas que excederam teto de R$ 700 mil e podem ficar de fora do São João
Bruno Reis alerta sobre cachês no São João: "As contas não fecham"
Municípios do Nordeste se unem para conter alta de cachês no São João
Jequié abre licitação de R$ 1,1 milhão para produção do São João 2026

Nova reunião

Wilson recebe, nesta quinta-feira, mais de 30 representantes de forrozeiros da Bahia para discutir o tema.

“Vamos receber uma comissão que representa todos os forrozeiros da Bahia, que já estão aqui na UPB. São mais de 30 representantes de todo o estado. Não pode a prefeitura investir R$ 200 mil em um artista e, em 2026, esse valor saltar para R$ 1 milhão”, concluiu.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Festejos juninos
Play

Polícia Civil intercepta drogas sintéticas destinadas ao Carnaval

Festejos juninos
Play

VÍDEO: idoso é arrastado por enxurrada durante temporal na Bahia

Festejos juninos
Play

Pedro Scooby e Cíntia Dicker participam de documentário sobre a biodiversidade na Bahia

Festejos juninos
Play

Vídeo: líder do tráfico e homicida é preso em pousada de luxo na Bahia

x