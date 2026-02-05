CHEGA DE FARRA
Todos estados do Nordeste devem fechar teto para gastos no São João
Presidente da UPB, Wilson Cardoso, afirmou que conversas estão avançadas
Por Ane Catarine e Cássio Moreira
O prefeito de Andaraí e presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), Wilson Cardoso, afirmou nesta quinta-feira, 5, que os nove estados do Nordeste devem fechar entendimento e acompanhar a decisão de estabelecer um teto para a contratação de artistas pelas prefeituras durante as festas de São João.
Em conversa com a imprensa, Wilson explicou que está dialogando com os presidentes de outras entidades municipalistas estaduais que, segundo ele, têm dado retorno positivo à média já confirmada na Bahia.
Uma reunião entre prefeitos baianos, realizada na sede da UPB, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), na quarta-feira, 4, estabeleceu que o teto deve ser de R$ 700 mil.
Ontem tivemos uma reunião muito boa com os 12 municípios baianos que fazem as maiores festas de São João e todo mundo chegou ao consenso de fazer um valor limite. Estamos conversando com todos os presidentes do Nordeste, e todo mundo está fechando. Se for tabelado o valor máximo, todo o Nordeste vai acompanhar”,
O dirigente explicou ainda que, neste momento, o maior impasse está relacionado ao valor do teto. Segundo ele, muitos gestores consideram R$ 700 mil um valor ainda alto. A expectativa, no entanto, é que a decisão final seja anunciada até esta sexta-feira, 6.
A movimentação ocorre em meio às reclamações de prefeitos em relação aos valores recentes cobrados por cantores durante os festejos juninos.
Após definir o teto, os prefeitos vão levar a demanda ao Ministério Público da Bahia (MPBA), responsável pela fiscalização do emprego dos cachês de festas juninas.
Nova reunião
Wilson recebe, nesta quinta-feira, mais de 30 representantes de forrozeiros da Bahia para discutir o tema.
“Vamos receber uma comissão que representa todos os forrozeiros da Bahia, que já estão aqui na UPB. São mais de 30 representantes de todo o estado. Não pode a prefeitura investir R$ 200 mil em um artista e, em 2026, esse valor saltar para R$ 1 milhão”, concluiu.
