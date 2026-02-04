Veja artistas que excederam teto de R$ 700 mil e podem ficar de fora do São João

Se o teto de R$ 700 mil proposto no encontro da União dos Municípios da Bahia (UPB) desta quarta-feira, 4, para a contratação de bandas nas festas juninas for mesmo colocado em prática, alguns artistas poderão ficar de fora dos festejos neste ano na Bahia.

De acordo com levantamento feito pelo Portal A TARDE com base nos dados do Portal da Transparência do Ministério Público do Estado (MPBA) de 2025, 12 artistas ficariam acima do limite estabelecido pelos prefeitos do estado, a exemplo de Alok (R$ 750 mil), Ivete Sangalo (R$ 750 mil) e Wesley Safadão, que cobrou o maior cachê, no valor de R$ 1,1 milhão.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Veja os cachês de 2025 que ultrapassaram o teto de R$ 700 mil:

Wesley Safadão - R$ 1,1 MILHÃO

Jorge e Mateus - R$ 900 mil

Nattan - R$ 900 mil

Zé Neto e Cristiano - R$ 804 mil

Ana Castela - R$ 805 mil

Simone Mendes - R$ 800 mil

Zé Neto e Cristiano - R$ 800 mil

Bruno e Marrone - R$ 784 mil

Maiara e Maraísa - R$ 754 mil

Ivete Sangalo - R$ 750 mil

Leonardo - R$ 750 mil

Alok - R$ 750 mil

Prefeitos se unem para travar cachês milionários no São João. | Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

A decisão de estabelecer um limite de gastos por atração vem na esteira das reclamações dos prefeitos da Bahia com relação aos valores recentes cobrados por cantores durante os festejos juninos. Os prefeitos agora vão levar a demanda ao MP-BA, que é responsável pela fiscalização do emprego dos cachês de festas juninas.

Farra

No ano passado, o total de gastos de prefeituras com a contratação de bandas foi de R$ 614 milhões. Ao todo foram contratados 2.851 artistas em mais de 6 mil apresentações.

Conforme a ferramenta do MP-BA, a maioria dos recursos que bancaram as festas é de origem municipal, na ordem de R$ 494 milhões. O estado destinou R$ 83,5 milhões e a União R$ 16,1 milhão.

No topo do ranking dos municípios que mais gastaram nos festejos juninos em 2025, está Cruz das Almas, que desembolsou R$ 10,56 milhões, depois aparece Jequié, com R$ 10,21 milhões. Fechando o pódio está Conceição do Jacuípe com R$ 9,75 milhões.

Reunião com artistas

Está prevista uma reunião entre forrozeiros e a direção da UPB, com a presença do presidente do bloco, Wilson Cardoso (PSB), prefeito de Andaraí. A pauta do encontro é a apresentação de uma proposta de valorização dos artistas.

O grupo pretende sensibilizar os prefeitos e instituições para a aprovação de uma proposta de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), priorizando a valorização dos artistas baianos.