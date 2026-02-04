Menu
Wesley Safadão durante show no São João da Bahia de 2024

FIM DA FARRA?

Veja artistas que excederam teto de R$ 700 mil e podem ficar de fora do São João

Prefeitos da Bahia estipularam limite para contratação de bandas nas festas juninas

Wesley Safadão durante show no São João da Bahia de 2024 - Foto Denisse Salazar /AG. A TARDE

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

04/02/2026 - 19:55 h

Se o teto de R$ 700 mil proposto no encontro da União dos Municípios da Bahia (UPB) desta quarta-feira, 4, para a contratação de bandas nas festas juninas for mesmo colocado em prática, alguns artistas poderão ficar de fora dos festejos neste ano na Bahia.

De acordo com levantamento feito pelo Portal A TARDE com base nos dados do Portal da Transparência do Ministério Público do Estado (MPBA) de 2025, 12 artistas ficariam acima do limite estabelecido pelos prefeitos do estado, a exemplo de Alok (R$ 750 mil), Ivete Sangalo (R$ 750 mil) e Wesley Safadão, que cobrou o maior cachê, no valor de R$ 1,1 milhão.

Veja os cachês de 2025 que ultrapassaram o teto de R$ 700 mil:

  • Wesley Safadão - R$ 1,1 MILHÃO
  • Jorge e Mateus - R$ 900 mil
  • Nattan - R$ 900 mil
  • Zé Neto e Cristiano - R$ 804 mil
  • Ana Castela - R$ 805 mil
  • Simone Mendes - R$ 800 mil
  • Zé Neto e Cristiano - R$ 800 mil
  • Bruno e Marrone - R$ 784 mil
  • Maiara e Maraísa - R$ 754 mil
  • Ivete Sangalo - R$ 750 mil
  • Leonardo - R$ 750 mil
  • Alok - R$ 750 mil
Prefeitos se unem para travar cachês milionários no São João.
Prefeitos se unem para travar cachês milionários no São João. | Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

A decisão de estabelecer um limite de gastos por atração vem na esteira das reclamações dos prefeitos da Bahia com relação aos valores recentes cobrados por cantores durante os festejos juninos. Os prefeitos agora vão levar a demanda ao MP-BA, que é responsável pela fiscalização do emprego dos cachês de festas juninas.

Sem Safadão? Cachês fora de controle no São João acendem alerta na Bahia
Jequié abre licitação de R$ 1,1 milhão para produção do São João 2026
Toque Dez vai receber valores milionários nos festejos juninos da Bahia

Farra

No ano passado, o total de gastos de prefeituras com a contratação de bandas foi de R$ 614 milhões. Ao todo foram contratados 2.851 artistas em mais de 6 mil apresentações.

Conforme a ferramenta do MP-BA, a maioria dos recursos que bancaram as festas é de origem municipal, na ordem de R$ 494 milhões. O estado destinou R$ 83,5 milhões e a União R$ 16,1 milhão.

No topo do ranking dos municípios que mais gastaram nos festejos juninos em 2025, está Cruz das Almas, que desembolsou R$ 10,56 milhões, depois aparece Jequié, com R$ 10,21 milhões. Fechando o pódio está Conceição do Jacuípe com R$ 9,75 milhões.

Reunião com artistas

Está prevista uma reunião entre forrozeiros e a direção da UPB, com a presença do presidente do bloco, Wilson Cardoso (PSB), prefeito de Andaraí. A pauta do encontro é a apresentação de uma proposta de valorização dos artistas.

O grupo pretende sensibilizar os prefeitos e instituições para a aprovação de uma proposta de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), priorizando a valorização dos artistas baianos.

x